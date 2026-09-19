Honor 700 Pro lộ diện với màn hình phụ 1,72 inch ở mặt lưng và camera chính 200 MP sắc nét Honor 700 Pro gây chú ý khi sở hữu màn hình phụ 1,72 inch ở mặt lưng, camera chính 200 MP cùng tấm nền phẳng 6,57 inch độ phân giải 1.5K viền mỏng cân đối.

Thương hiệu công nghệ Honor được cho là đang phát triển thế hệ smartphone mới thuộc dòng Honor 700, trong đó phiên bản Honor 700 Pro gây chú ý khi tích hợp màn hình phụ kích thước 1,72 inch ở mặt sau cùng cảm biến camera chính độ phân giải 200 MP. Thông tin kỹ thuật này vừa được tài khoản chuyên rò rỉ công nghệ Digital Chat Station chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Điểm nhấn màn hình phụ 1,72 inch phía sau thân máy

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt cơ khí và hiển thị trên Honor 700 Pro chính là sự bổ sung của một màn hình phụ 1,72 inch ở mặt lưng. Cấu trúc này gợi nhớ đến phong cách từng xuất hiện trên các mẫu máy cao cấp như Xiaomi 17 Pro hay Xiaomi 17 Pro Max, nhằm tối ưu hóa việc hiển thị thông báo nhanh và hỗ trợ chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Ảnh minh họa.

Dựa trên nguồn tin rò rỉ, cách bố trí vật lý của tấm nền phụ này hiện có hai phương án kỹ thuật đang được cân nhắc:

Phương án 1: Tích hợp trực tiếp phía trên cụm camera sau, tương tự giải pháp thiết kế mà Xiaomi từng áp dụng để gom cụm hiển thị và thấu kính thành một module đồng nhất.

Tích hợp trực tiếp phía trên cụm camera sau, tương tự giải pháp thiết kế mà Xiaomi từng áp dụng để gom cụm hiển thị và thấu kính thành một module đồng nhất. Phương án 2: Bố trí tách biệt ở vị trí thấp hơn trên mặt lưng, tạo điểm nhấn thị giác độc lập và hỗ trợ thao tác ngón tay thuận tiện hơn khi cầm nắm.

Thông số hiển thị mặt trước và hệ thống cảm biến 200 MP

Bên cạnh cơ chế hiển thị kép, Honor 700 Pro còn được trang bị thông số phần cứng mặt trước khá ấn tượng. Máy sử dụng màn hình dạng phẳng kích thước 6,57 inch, đạt độ phân giải 1.5K. Tấm nền này được chế tạo với phần viền siêu mỏng và có tỷ lệ cân đối ở cả 4 cạnh, giúp tối đa hóa diện tích hiển thị mặt trước mà không làm tăng kích thước tổng thể của khung vỏ.

Về năng lực quang học, thiết bị sở hữu camera chính trang bị cảm biến có độ phân giải lên tới 200 MP. Kích thước điểm ảnh và độ phân giải cao cho phép thiết bị thu nhận chi tiết tối đa, phục vụ kỹ thuật gộp điểm ảnh (pixel binning) trong điều kiện thiếu sáng hoặc phóng đại kỹ thuật số mà vẫn duy trì độ nét cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ trên Honor 700 Pro Màn hình chính 6,57 inch, dạng phẳng, độ phân giải 1.5K, viền mỏng cân đối 4 cạnh Màn hình phụ 1,72 inch, bố trí ở mặt lưng Camera chính Cảm biến độ phân giải 200 MP Nguồn dữ liệu Digital Chat Station (Weibo)

Triển vọng thương mại hóa và những yếu tố cần xác thực

Mặc dù việc tích hợp màn hình phụ mang lại nhiều tiện ích thực tế như xem thông báo không cần lật máy hay làm khung ngắm cho camera chính, giải pháp này đòi hỏi nhà sản xuất phải tối ưu không gian bên trong khung máy. Việc bổ sung module hiển thị thứ hai sẽ chiếm dụng một phần diện tích pin cũng như hệ thống tản nhiệt thụ động.

Hiện tại, toàn bộ thông số phần cứng và bản vẽ thiết kế trên vẫn dừng lại ở mức rò rỉ từ chuỗi cung ứng và chưa được Honor công bố chính thức. Thông tin chi tiết hơn về vi xử lý, dung lượng pin và lịch trình phát hành thương mại của dòng Honor 700 dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong các báo cáo kỹ thuật tiếp theo.