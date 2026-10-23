HONOR 700 Pro lộ diện với viên pin khủng 9.000mAh, camera 200MP và màn hình phụ độc đáo HONOR 700 Pro vừa rò rỉ cấu hình kỹ thuật nổi bật gồm pin 9.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, cụm camera 200MP và màn hình phụ mặt lưng trước thời điểm ra mắt.

HONOR 700 Pro vừa xuất hiện thông qua các rò rỉ kỹ thuật từ Weibo và cơ sở dữ liệu AnTuTu, hé lộ cấu hình phần cứng đáng chú ý trước thời điểm công bố dự kiến vào tháng 11 tại Trung Quốc. Thiết bị gây ấn tượng nhờ viên pin dung lượng 9.000mAh, hệ thống chụp ảnh 200MP kèm ống kính tiềm vọng và màn hình phụ tiện ích ở mặt sau.

Thiết kế hiển thị kép với màn hình phụ 1.72 inch tiện ích

Về khả năng hiển thị, mẫu smartphone mới của thương hiệu HONOR được trang bị màn hình chính dạng phẳng với kích thước 6.57 inch, đạt độ phân giải 1.5K. Kích thước này mang lại tổng thể máy tương đối thon gọn, dễ thao tác so với nhiều đối thủ cùng phân khúc vốn sở hữu tấm nền vượt ngưỡng 6.7 inch.

Màn hình phụ ở mặt lưng HONOR 700 Pro

Bên cạnh màn hình chính, điểm nhấn công nghệ trên HONOR 700 Pro là cụm màn hình phụ kích thước 1.72 inch đặt ở mặt lưng. Thành phần này đóng vai trò hiển thị nhanh các thông báo, widget trạng thái hoặc hỗ trợ người dùng căn chỉnh khung hình khi sử dụng cụm camera chính để selfie mà không cần kích hoạt toàn bộ màn hình trước.

Nền tảng năng lượng 9.000mAh cùng hệ thống camera 200MP

Điểm bứt phá lớn nhất trên thiết bị nằm ở thỏi pin dung lượng lên tới 9.000mAh. Đây là thông số vượt trội đối với một thiết bị smartphone cận cao cấp, giải quyết bài toán thời lượng vận hành cho các tác vụ tải nặng kéo dài. Để tối ưu thời gian nạp đầy thỏi pin dung lượng lớn này, máy tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 80W cùng sạc không dây công suất 50W.

Hệ thống camera và pin dung lượng lớn của HONOR 700 Pro

Khả năng nhiếp ảnh trên phiên bản Pro cũng được nâng cấp toàn diện. Thiết bị tích hợp cảm biến chính độ phân giải 200MP, kết hợp cảm biến tiềm vọng 50MP phục vụ nhu cầu zoom quang học và chụp chân dung tầm xa. Hệ thống này còn có thêm camera góc siêu rộng nhằm hoàn thiện dải tiêu cự đa dụng.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của HONOR 700 Pro

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình chính 6.57 inch, tấm nền phẳng, độ phân giải 1.5K Màn hình phụ 1.72 inch (bố trí ở mặt sau) Camera chính 200MP Camera telephoto 50MP (ống kính tiềm vọng) Camera phụ Ống kính góc siêu rộng Dung lượng pin 9.000 mAh Công nghệ sạc Sạc dây 80W, sạc không dây 50W Thời gian dự kiến ra mắt Tháng 11

Áp lực cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp

Thị trường di động trong tháng 11 dự báo sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt khi dòng HONOR 700 đối đầu trực tiếp cùng các đối thủ cùng phân khúc như Vivo S70 và Oppo Reno 17. Việc tích hợp thỏi pin 9.000mAh cùng màn hình phụ mặt lưng giúp đại diện từ HONOR tạo được ưu thế nhận diện rõ nét so với các giải pháp truyền thống trên thị trường.

Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về ngày công bố cũng như mức giá thương mại của dòng máy. Chi tiết kỹ thuật đầy đủ và hiệu năng thực tế của vi xử lý trên HONOR 700 Pro sẽ được kiểm chứng khi thiết bị được trình làng chính thức.