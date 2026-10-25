Honor 700 Pro lộ thông số phần cứng ấn tượng với pin 9.000 mAh cùng hệ thống camera 200 MP Mẫu smartphone Honor 700 Pro rò rỉ cấu hình ấn tượng với màn phụ 1,72 inch, cụm camera tele tiềm vọng và thỏi pin lớn 9.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 80W.

Honor 700 Pro là phiên bản cao cấp nhất trong dòng điện thoại Honor 700 series chuẩn bị được giới thiệu, gây chú ý lớn nhờ cấu hình phần cứng vượt trội với thỏi pin dung lượng 9.000 mAh, cảm biến chụp ảnh chính 200 MP và thiết kế màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng.

Động thái ra mắt thế hệ sản phẩm mới diễn ra ngay sau khi thương hiệu này liên tiếp giới thiệu các thiết bị thuộc dòng Magic 9 và Win 2. Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Honor 700 series dự kiến sẽ có 3 biến thể khác nhau. Dù phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch trình công bố hay tên gọi thương mại, các thông số kỹ thuật ban đầu của bản Pro đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ.

Thiết kế hiển thị kép với màn hình phụ mini phía sau

Dữ liệu từ nền tảng đánh giá hiệu năng AnTuTu đăng tải trên mạng xã hội Weibo cho thấy điểm nhấn khác biệt nhất của Honor 700 Pro nằm ở mặt lưng. Thiết bị được cho là tích hợp một màn hình phụ kích thước 1,72 inch.

Tấm nền mini này hướng đến tính thực dụng cao, giúp người dùng dễ dàng theo dõi nhanh các thông báo, xem dữ liệu quan trọng hoặc tận dụng làm khung ngắm hỗ trợ căn chỉnh góc chụp khi chụp ảnh chân dung bằng hệ thống camera sau. Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình phẳng kích thước 6,57 inch với độ phân giải 1.5K. Sự kết hợp này mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét trong một thân máy tương đối gọn gàng, phù hợp với xu hướng sử dụng bằng một tay.

Đột phá thời lượng sử dụng với viên pin 9.000 mAh

Yếu tố gây bất ngờ lớn nhất trên Honor 700 Pro là mức dung lượng năng lượng vượt mức tiêu chuẩn thông thường. Thay vì các mức pin phổ biến hiện nay, máy được đồn đoán trang bị viên pin lên tới 9.000 mAh.

Để giải quyết bài toán thời gian nạp năng lượng cho khối pin dung lượng lớn này, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W, đi kèm giải pháp sạc không dây 50W. Cấu hình này bảo đảm sự cân bằng giữa khả năng duy trì hoạt động bền bỉ nhiều ngày và tốc độ sạc tiện lợi hàng ngày.

Hệ thống camera độ phân giải cao 200 MP

Bên cạnh thời lượng pin, cụm camera trên Honor 700 Pro cũng được nâng cấp mạnh mẽ để cạnh tranh ở phân khúc cao cấp:

Cảm biến chính: Độ phân giải lên đến 200 MP, đem lại độ chi tiết cao và khả năng thu phóng kỹ thuật số tối ưu.

Độ phân giải lên đến 200 MP, đem lại độ chi tiết cao và khả năng thu phóng kỹ thuật số tối ưu. Camera tele tiềm vọng: Độ phân giải 50 MP, tối ưu cho nhu cầu chụp ảnh xa và chụp ảnh chân dung xóa phông.

Độ phân giải 50 MP, tối ưu cho nhu cầu chụp ảnh xa và chụp ảnh chân dung xóa phông. Camera góc siêu rộng: Dự kiến được bổ sung nhằm hoàn thiện dải tiêu cự, dù thông số chi tiết của ống kính phụ này hiện chưa được kiểm chứng chắc chắn.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Honor 700 Pro

Hạng mục Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình chính 6,57 inch, dạng phẳng, độ phân giải 1.5K Màn hình phụ 1,72 inch bố trí ở mặt sau Camera chính 200 MP Camera tele 50 MP, ống kính tiềm vọng Dung lượng pin 9.000 mAh Công nghệ sạc Sạc có dây 80W, sạc không dây 50W

Áp lực cạnh tranh trước thời điểm ra mắt

Dự kiến vào tháng 11, thị trường smartphone tại quê nhà của Honor sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Trong cùng khoảng thời gian này, vivo đang chuẩn bị trình làng dòng S70, đồng thời đối thủ OPPO cũng có kế hoạch công bố thế hệ Reno 17 series.

Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu phần cứng nói trên của Honor 700 Pro hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ và chưa có sự xác nhận chính thức từ phía thương hiệu. Các thông số hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước ngày sản phẩm chính thức xuất hiện trên thị trường.