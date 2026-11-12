HONOR 700 Pro xuất hiện trên Geekbench: Snapdragon 8 Gen 5, RAM 16GB và màn hình phụ đo sức khỏe Dữ liệu Geekbench cho thấy HONOR 700 Pro đạt 2.862 điểm đơn nhân, 9.397 điểm đa nhân, dùng RAM 16GB, Android 17 và dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 11.

HONOR 700 Pro vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 16GB và hệ điều hành Android 17. Kết quả này khớp với các thông tin rò rỉ trước đó về cấu hình của mẫu máy. Dòng HONOR 700 dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 13 tháng 11.

HONOR đã công bố thiết kế của dòng HONOR 700 và xác nhận thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, hãng chưa công bố đầy đủ thông số chi tiết của từng phiên bản. Dữ liệu Geekbench vì thế là một trong số ít nguồn tham khảo về phần cứng của bản Pro vào lúc này.

Điểm số Geekbench của HONOR 700 Pro cho biết điều gì?

Theo Geekbench phiên bản 6.7.1, một thiết bị HONOR mang mã model FAP-AN00 đã chạy bài kiểm tra hiệu năng. Máy đạt 2.862 điểm đơn nhân và 9.397 điểm đa nhân. Từ kết quả này, thiết bị được xác định dùng chip Snapdragon 8 Gen 5, đúng với các tin đồn về HONOR 700 Pro.

HONOR 700 Pro được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Mẫu máy thử nghiệm có RAM 16GB và chạy Android 17. HONOR trước đó xác nhận HONOR 700 Pro sẽ có ba tùy chọn bộ nhớ: 12GB RAM/256GB ROM, 12GB RAM/512GB ROM và 16GB RAM/512GB ROM. Như vậy, thiết bị xuất hiện trong bài kiểm tra thuộc cấu hình cao nhất của dòng máy.

Cần lưu ý rằng đây là kết quả của một mẫu thử nghiệm xuất hiện trong cơ sở dữ liệu. Điểm số thực tế của bản bán ra thị trường có thể khác, nên con số trên chỉ mang tính tham khảo.

Màn hình phụ ở mặt lưng: điểm nhấn về sức khỏe

Chi tiết đáng chú ý nhất theo các thông tin rò rỉ là màn hình phụ tích hợp ở mặt lưng. Màn hình này được cho là hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim và đo nồng độ ôxi trong máu. Cách tiếp cận này biến mặt lưng điện thoại thành khu vực hiển thị thông tin, không chỉ là phần thân máy.

HONOR 700 Pro sẽ có màn hình phụ thú vị ở mặt sau

Cấu hình rò rỉ của HONOR 700 Pro

Bên cạnh chip và bộ nhớ, các nguồn tin trước đó đã nêu thêm thông số về màn hình, camera và pin. Những thông tin này chưa được HONOR xác nhận, nên cần được xem là rò rỉ.

Hạng mục Thông tin Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 RAM/ROM 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB Hệ điều hành Android 17 Màn hình Phẳng, 6.57 inch, độ phân giải 1.5K Camera sau Chính 200MP, góc siêu rộng 12MP, tele 50MP Pin Khoảng 9.000 mAh Sạc Có dây 80W, không dây 50W Tính năng khác Màn hình phụ mặt lưng, đo nhịp tim và nồng độ ôxi trong máu

Về camera, cụm ba ống kính gồm cảm biến chính 200MP, góc siêu rộng 12MP và tele 50MP. Về pin, dung lượng khoảng 9.000 mAh kết hợp sạc có dây 80W và sạc không dây 50W cho thấy HONOR chú trọng cả thời lượng dùng lẫn tốc độ nạp năng lượng.

Khi nào HONOR 700 Series ra mắt?

Sự kiện ra mắt dòng HONOR 700 dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 11. Đến thời điểm đó, HONOR nhiều khả năng sẽ công bố đầy đủ thông số, giá bán và các tính năng chính thức của cả ba phiên bản.

Nhìn chung, dữ liệu Geekbench củng cố cấu hình hiệu năng cao của HONOR 700 Pro. Màn hình phụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe là yếu tố khác biệt mà người dùng cần chờ xác nhận chính thức từ nhà sản xuất.