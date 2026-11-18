HONOR 700 Series lộ camera 200MP chống rung CIPA 6.5, pin 9000 mAh trước ngày ra mắt 23/11 Dòng HONOR 700 dự kiến có cảm biến 200MP, chống rung CIPA 6.5, chip Snapdragon, pin Thanh Hải 9000 mAh và màn hình phụ AI, ra mắt tại Trung Quốc ngày 23/11.

Dòng HONOR 700 dự kiến ra mắt với hệ thống camera 200MP đi kèm công nghệ chống rung CIPA 6.5, viên pin 9000 mAh và màn hình phụ ở mặt lưng. Theo kế hoạch, ba phiên bản gồm tiêu chuẩn, Pro và 700S sẽ trình làng vào ngày 23/11 tại thị trường Trung Quốc. Các thông số dưới đây đến từ thông tin nhà sản xuất hé lộ và rò rỉ trước sự kiện, nên có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Camera 200MP và bài toán giữ máy ổn định

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nhấn lớn nhất của dòng HONOR 700. Toàn bộ các phiên bản dự kiến đều dùng cảm biến chính độ phân giải lên đến 200MP, hướng tới khả năng ghi nhận chi tiết hình ảnh sắc nét.

Dòng HONOR 700 trang bị camera chống rung CIPA 6.5

Để hỗ trợ cảm biến này, hãng tích hợp công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 6.5. Mức chống rung này cho thấy khả năng triệt tiêu rung lắc vật lý hiệu quả. Nhờ đó, thiết bị giữ được độ ổn định, giúp ảnh chụp hạn chế bị nhòe mờ ngay cả khi thiếu sáng.

Màu sắc điện ảnh và ống kính tele rời

Về phần mềm, ứng dụng máy ảnh có tính năng tinh chỉnh màu sắc điện ảnh độc quyền. Người dùng quay video bằng một lần nhấn và chuyển đổi giữa 5 tông màu chủ đạo để tạo ra video 4K.

Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ ống kính chuyển đổi tele 200mm G200, giúp mở rộng khả năng sáng tạo khung hình.

Snapdragon và chip RF C3: nền tảng xử lý của HONOR 700

Về hiệu năng, dòng HONOR 700 dùng vi xử lý của Qualcomm. Theo các rò rỉ, bản tiêu chuẩn sử dụng Snapdragon 8s Gen 4, còn bản Pro cao cấp hơn có thể sở hữu Snapdragon 8 Gen 5.

Thông số kỹ thuật camera và pin trên điện thoại

Hiện chưa có thông tin chi tiết về kiến trúc của Snapdragon 8 Gen 5. Tuy vậy, vi xử lý thế hệ mới được kỳ vọng cải thiện khả năng xử lý đồ họa và tính toán AI. Bên cạnh đó, các mẫu máy dự kiến có thêm chip tăng cường RF C3 do Honor tự phát triển, nhằm duy trì tín hiệu mạng ổn định.

Pin Thanh Hải 9000 mAh: khoảng cách lớn so với mặt bằng chung

Viên pin công nghệ Thanh Hải (Qinghai Lake) có dung lượng lên đến 9000 mAh, vượt xa mức 5000 mAh phổ biến trên smartphone hiện nay. Với dung lượng này, người dùng có thể quay phim 4K, chơi game đồ họa cao hoặc giải trí lâu hơn mà ít bị gián đoạn vì hết pin.

Màn hình phụ AI ở mặt lưng

Một điểm khác biệt về thiết kế là màn hình phụ động ở mặt lưng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể tùy biến hình nền thú cưng theo sở thích cá nhân.

Khu vực này còn đóng vai trò thông báo trực quan. Khi đặt máy úp xuống bàn, người dùng vẫn nhận biết được tin nhắn hoặc cuộc gọi quan trọng.

Mặt lưng thiết bị hiển thị cụm camera và màn hình phụ

Tổng hợp thông số dự kiến của dòng HONOR 700

Hạng mục Thông tin dự kiến Cảm biến camera chính Độ phân giải lên đến 200MP trên toàn bộ phiên bản Chống rung CIPA 6.5 Ống kính hỗ trợ Ống kính chuyển đổi tele 200mm G200 Quay video 4K, 5 tông màu điện ảnh chuyển đổi nhanh Chip xử lý Snapdragon 8s Gen 4 (bản tiêu chuẩn), Snapdragon 8 Gen 5 (bản Pro, có thể) Chip kết nối Chip tăng cường RF C3 do Honor phát triển Pin Công nghệ Thanh Hải, 9000 mAh Màn hình phụ Màn hình động ở mặt lưng, hỗ trợ AI Phiên bản Tiêu chuẩn, Pro và 700S Ngày ra mắt 23/11 tại Trung Quốc

Những điều cần chờ xác nhận

Phần lớn thông tin hiện nay đến từ rò rỉ và các tiết lộ trước sự kiện. Cấu hình chi tiết của từng phiên bản, đặc biệt là bản 700S, cùng giá bán và kế hoạch phát hành ở các thị trường khác vẫn chưa được công bố. Người dùng nên chờ thông tin chính thức từ Honor vào ngày ra mắt.