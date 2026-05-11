HONOR 700 Series lộ cấu hình: Snapdragon 8s Gen 4 cho bản thường, Snapdragon 8 Gen 5 cho bản Pro Theo Digital Chat Station, HONOR 700 dùng Snapdragon 8s Gen 4, bản Pro dùng Snapdragon 8 Gen 5, cùng màn hình phụ mặt lưng và camera chính 200MP ở bản Pro.

Dòng HONOR 700 dự kiến chuyển sang chip Snapdragon dòng 8 của Qualcomm. Theo leaker Digital Chat Station, HONOR 700 tiêu chuẩn sẽ dùng Snapdragon 8s Gen 4, còn HONOR 700 Pro được trang bị Snapdragon 8 Gen 5. Đây là thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, chưa được HONOR xác nhận chính thức.

Bên cạnh hiệu năng, hệ thống camera và màn hình phụ ở mặt lưng cũng nằm trong số các nâng cấp được nhắc tới. Phần dưới đây tổng hợp những chi tiết đã lộ diện và các điểm cần lưu ý khi đánh giá nguồn tin này.

Từ Snapdragon 7 Gen 4 lên dòng 8: HONOR đang thay đổi gì ở hiệu năng?

Theo Digital Chat Station, HONOR 700 bản tiêu chuẩn sẽ dùng Snapdragon 8s Gen 4. Phiên bản cao cấp HONOR 700 Pro được cho là dùng Snapdragon 8 Gen 5. Như vậy, cả hai model cùng thuộc dòng Snapdragon 8 nhưng ở hai phân khúc chip khác nhau.

HONOR 700 Series sẽ dùng chip dòng Snapdragon 8

Để thấy rõ mức thay đổi, cần nhìn vào thế hệ trước tại thị trường Trung Quốc. HONOR 600 Super Edition dùng Snapdragon 7 Gen 4, còn HONOR 600 Pro dùng MediaTek Dimensity 8550 Elite. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, bản thường sẽ nâng từ dòng Snapdragon 7 lên dòng 8. Bản Pro sẽ chuyển từ chip MediaTek sang chip Qualcomm.

Nguồn tin chưa đưa ra điểm hiệu năng hay thông số chi tiết của hai con chip trong bối cảnh này. Vì vậy, mức cải thiện thực tế vẫn cần chờ kiểm chứng sau khi máy ra mắt.

Màn hình phụ và camera 200MP: điểm nhấn thiết kế của HONOR 700 Pro

Về phần cứng khác, HONOR 700 Pro được cho là có màn hình 6,57 inch, độ phân giải 1.5K. Mặt lưng có thêm màn hình phụ 1,72 inch, đi cùng camera chính 200MP.

Digital Chat Station cho biết HONOR 700 tiêu chuẩn cũng được tích hợp màn hình phụ ở mặt lưng. Máy còn có ống kính tiềm vọng telephoto. Đáng chú ý, cả hai mẫu máy được đồn đoán sẽ hỗ trợ bộ chuyển đổi tele ngoại vi 200mm, giúp mở rộng khả năng chụp ảnh từ xa.

Các điện thoại HONOR mới sẽ có những nâng cấp ấn tượng về camera

Bảng tổng hợp thông tin rò rỉ về HONOR 700 và HONOR 700 Pro

Tiêu chí HONOR 700 HONOR 700 Pro Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình chính Chưa có thông tin 6,57 inch, độ phân giải 1.5K Màn hình phụ mặt lưng Có 1,72 inch Camera Ống kính tiềm vọng telephoto Camera chính 200MP Bộ chuyển đổi tele ngoại vi 200mm Được đồn đoán hỗ trợ Được đồn đoán hỗ trợ

Vì sao cần thận trọng với các thông số rò rỉ?

Đây là thông tin từ leaker, chưa phải thông báo chính thức. Ngoài ra, các phiên bản HONOR 600 phát hành tại thị trường Trung Quốc và thị trường quốc tế từng có khác biệt về thiết kế và thông số kỹ thuật.

Do đó, vẫn cần chờ thông báo từ HONOR để biết hãng có áp dụng chiến lược tương tự cho dòng HONOR 700 trên toàn cầu hay không. Cấu hình bán tại Việt Nam, nếu có, có thể khác với bản tại Trung Quốc.

Nhìn chung, các rò rỉ cho thấy HONOR 700 Series hướng tới nâng cấp rõ rệt về chip xử lý và camera so với thế hệ trước. Mức độ chính xác của những thông số này sẽ được làm rõ khi hãng công bố sản phẩm.