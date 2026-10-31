HONOR 700 series lộ diện cấu hình ấn tượng với màn hình phụ, pin 9.000mAh và camera 200mm Dòng smartphone HONOR 700 series gây chú ý với màn hình phụ 1.72 inch, viên pin khủng 9.000mAh cùng khả năng nâng cấp nhiếp ảnh nhờ ống kính mở rộng 200mm.

Thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động trong tháng 11 với hàng loạt sản phẩm mới chuẩn bị trình làng. Trong đó, thương hiệu HONOR đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi những thông số rò rỉ đầu tiên về thế hệ HONOR 700 series xuất hiện. Các báo cáo kỹ thuật ban đầu cho thấy hãng công nghệ này đang định hình lại trải nghiệm người dùng bằng cách kết hợp giữa màn hình phụ độc đáo, viên pin dung lượng cực lớn và giải pháp quang học linh hoạt.

Thiết kế màn hình kép và tấm nền OLED 1.5K

Theo dữ liệu rò rỉ từ các nguồn tin công nghệ uy tín như Digital Chat Station và Smart Pikachu, HONOR 700 series sở hữu phong cách thiết kế hiện đại với viền màn hình mỏng đều ở cả bốn cạnh. Mặt trước của thiết bị được trang bị tấm nền OLED kích thước 6.57 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K giúp tái tạo hình ảnh sắc nét đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng.

Thông tin rò rỉ về thông số kỹ thuật của HONOR 700 series từ Digital Chat Station

Đột phá đáng chú ý nhất về mặt ngoại quan nằm ở phía mặt lưng, nơi nhà sản xuất tích hợp thêm một màn hình phụ kích thước 1.72 inch. Màn hình phụ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hiển thị nhanh các thông báo hệ thống và đóng vai trò khung ngắm (viewfinder) tiện lợi khi người dùng sử dụng cụm camera chính để chụp ảnh selfie hoặc quay vlog. Về mặt thẩm mỹ, HONOR 700 series dự kiến mang đến 4 tùy chọn màu sắc bao gồm Trắng (Cool White), Xanh da trời (Sky Blue), Xanh ngọc (Azure) và Hồng (Pink Mist).

Bước tiến nhiếp ảnh với cảm biến 200MP và ống kính mở rộng 200mm

Hệ thống máy ảnh trên HONOR 700 series được chú trọng đầu tư với cảm biến chính đạt độ phân giải lên tới 200 megapixel. Sự phân hóa cấu hình thể hiện rõ rệt giữa hai phiên bản: biến thể cao cấp HONOR 700 Pro được trang bị ống kính tiềm vọng (periscope telephoto) 50 megapixel, trong khi phiên bản tiêu chuẩn HONOR 700 có thể bị lược bớt trang bị này để cân đối phân khúc giá.

Thông tin chia sẻ từ Smart Pikachu về các tính năng mới trên HONOR 700 series

Đặc biệt, cả hai biến thể được cho là đều hỗ trợ phụ kiện ống kính mở rộng tiêu cự 200mm (telephoto extender). Giải pháp quang học này cho phép thiết bị mở rộng khả năng chụp xa mà không làm suy giảm chất lượng quang học thuần túy. Bên cạnh đó, tính năng quay chụp Live Photo đồng thời trên cả camera trước và camera sau cũng xuất hiện, đáp ứng tối đa nhu cầu sáng tạo nội dung đa phương tiện của người dùng hiện đại.

Hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon và viên pin đột phá 9.000mAh

Cung cấp sức mạnh cho HONOR 700 series là nền tảng vi xử lý Snapdragon đến từ nhà sản xuất Qualcomm. Mặc dù thông tin chi tiết về model chip cụ thể chưa được tiết lộ, nền tảng này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý mượt mà cho các tác vụ thường nhật cũng như thuật toán đồ họa và xử lý ảnh nâng cao.

Yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất về mặt phần cứng chính là thời lượng sử dụng pin. Thiết bị được ghi nhận sở hữu viên pin có dung lượng lên đến 9.000mAh. Đây là bước đột phá lớn đối với một mẫu điện thoại thông minh dạng thanh mỏng nhẹ, vượt trội đáng kể so với dung lượng trung bình hiện nay.

Thông số Chi tiết kỹ thuật dự kiến Màn hình chính OLED 6.57 inch, độ phân giải 1.5K, viền siêu mỏng Màn hình phụ 1.72 inch ở mặt lưng Vi xử lý Qualcomm Snapdragon Camera chính 200 megapixel Camera tele Tiềm vọng 50 megapixel (phiên bản Pro) Tính năng đặc biệt Hỗ trợ ống kính telephoto extender 200mm, Live Photo 2 chiều Dung lượng pin 9.000mAh

Sự kết hợp giữa viên pin 9.000mAh cùng giải pháp màn hình kép và khả năng mở rộng ống kính 200mm biến HONOR 700 series thành đối thủ nặng ký trong đợt ra mắt tháng 11 tới tại thị trường Trung Quốc.