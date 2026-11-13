HONOR 700 Series ra mắt ngày 23/11: pin 9000mAh, màn hình phụ ở mặt lưng và camera chính 200MP HONOR xác nhận dòng 700 gồm ba phiên bản ra mắt tại Vũ Hán lúc 14:30 ngày 23/11 (giờ Trung Quốc), nổi bật với pin 9000mAh, sạc 80W và màn hình phụ OLED 1.5K.

HONOR đã xác nhận dòng HONOR 700 sẽ ra mắt vào 14:30 ngày 23/11 (theo giờ Trung Quốc) tại Vũ Hán. Thế hệ này gồm ba phiên bản là tiêu chuẩn, Pro và 700S. Điểm nhấn là viên pin 9000mAh trên toàn dải sản phẩm, màn hình phụ hình vuông ở mặt lưng và camera chính 200MP.

Poster chính thức công bố sự kiện ra mắt dòng HONOR 700

Lịch ra mắt và những gì HONOR đã xác nhận

Theo thông báo từ CEO Li Jian, sự kiện diễn ra tại Vũ Hán. Hãng đồng thời giới thiệu ca sĩ Cúc Tịnh Y làm đại sứ thương hiệu cho dòng sản phẩm mới.

Tại thị trường Trung Quốc, người dùng đã có thể đặt trước thiết bị thông qua các nền tảng bán lẻ như JD.com. Các tùy chọn màu sắc dự kiến gồm Clear Sky, Pink Mist, Cold White và Blue Tone.

Pin 9000mAh và màn hình phụ: hai thay đổi đáng chú ý nhất

Cụ thể, toàn bộ dải sản phẩm được trang bị pin 9000mAh theo công nghệ Qinghai Lake. Đi kèm là khả năng sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W, đây là cấu hình sạc khá mạnh ở cả hai chuẩn.

Màn hình phụ phía sau trên thiết kế của dòng HONOR 700

Bên cạnh dung lượng pin lớn, hãng tích hợp một màn hình phụ hình vuông ở mặt lưng, đặt cạnh cụm camera. Theo các nguồn tin rò rỉ, đây là tấm nền OLED độ phân giải 1.5K với viền siêu mỏng chỉ 0.98 mm.

Màn hình chính vẫn có kích thước 6.57 inch, kèm công nghệ bảo vệ mắt Oasis.

Ba phiên bản, ba mức sức mạnh Snapdragon

Về hiệu năng, các máy sử dụng vi xử lý Snapdragon, được phân tầng rõ theo từng phiên bản. Bản Pro cao cấp nhất dự kiến dùng Snapdragon 8 Gen 5, 16GB RAM và chạy Android 17. Bản tiêu chuẩn được cho là dùng Snapdragon 8s Gen 4, còn 700S có khả năng dùng Snapdragon 7 Gen 4, hướng tới phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Phiên bản Chip dự kiến Camera chính Tele tiềm vọng HONOR 700 Pro Snapdragon 8 Gen 5 (16GB RAM) 200MP 50MP, zoom quang 3.5x HONOR 700 tiêu chuẩn Snapdragon 8s Gen 4 200MP 50MP, zoom quang 3.5x HONOR 700S Snapdragon 7 Gen 4 200MP Nguồn tin không đề cập

Camera 200MP, tele tiềm vọng và phụ kiện mở rộng

Cả ba thiết bị đều có camera chính 200MP và hỗ trợ chụp ảnh động Live Photos 4K. Riêng bản tiêu chuẩn và bản Pro có thêm ống kính tele tiềm vọng 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3.5x.

Mặt lưng thiết bị hiển thị cụm camera và màn hình phụ

Người dùng cũng có thể kết hợp máy với phụ kiện mở rộng G200 nặng 88g để nâng cao khả năng nhiếp ảnh. Ngoài ra, dòng máy này tích hợp chip RF C3 thế hệ thứ ba của hãng.

Những điều cần chờ HONOR công bố chính thức

Thời gian ra mắt đã được xác nhận, nhưng nhiều thông số vẫn đến từ nguồn tin rò rỉ. Trong đó có tấm nền màn hình phụ và vi xử lý của bản 700S, nên người dùng cần chờ công bố chính thức từ HONOR.

Mức giá chính thức và kế hoạch phát hành tại thị trường quốc tế sẽ được công bố chi tiết tại sự kiện ngày 23/11. Nhìn chung, dòng HONOR 700 hướng tới sự kết hợp giữa thời lượng pin lớn và thiết kế mặt lưng khác biệt nhờ màn hình phụ.