HONOR Band 11 Series ra mắt với màn hình 2000 nits và pin silicon carbon 26 ngày HONOR ra mắt Band 11 và 11 Pro sở hữu màn hình OLED 2.000 nits, pin silicon-carbon lên đến 26 ngày cùng kết nối GPS độc lập với giá từ 893.000 đồng.

HONOR vừa chính thức trình làng dòng vòng đeo tay thông minh HONOR Band 11 và Band 11 Pro tại thị trường Trung Quốc. Bộ đôi thiết bị đeo mới ghi điểm nhờ những nâng cấp vượt trội về phần cứng, bao gồm độ sáng màn hình tối đa lên tới 2.000 nits, công nghệ pin silicon-carbon cho thời gian sử dụng 26 ngày và khả năng định vị GPS độc lập. Mức giá khởi điểm của thiết bị được công bố từ 229 Nhân dân tệ (khoảng 893.000 đồng).

HONOR Band 11 Series chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

HONOR Band 11 bản tiêu chuẩn: Thiết kế mỏng nhẹ và cải tiến thời lượng pin

Phiên bản tiêu chuẩn HONOR Band 11 sở hữu màn hình OLED kích thước 1,57 inch với tần số quét 60Hz. Mặt kính được chế tác cong 2.5D cùng độ phân giải 256 x 402 pixel, cung cấp khả năng hiển thị sắc nét và phản hồi thao tác vuốt chạm chính xác. Về tổng thể thiết kế, sản phẩm duy trì độ mỏng 8,99 mm cùng trọng lượng nhẹ 15,3 g. Khung vỏ hoàn thiện từ chất liệu sợi polymer cường lực giúp đảm bảo độ bền tối ưu. Thiết bị cũng hỗ trợ chuẩn chống nước 5ATM, phục vụ tốt nhu cầu vận động dưới nước hay đi mưa.

Chiếc vòng đeo tay thông minh giá rẻ mới của HONOR có thiết kế thời thượng.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất đã mở rộng hệ thống theo dõi vận động từ 96 lên 113 chế độ thể thao, bao gồm cả môn cầu môn chuyên nghiệp. Tương ứng với sự tối ưu phần cứng, viên pin dung lượng 250 mAh mang lại thời gian sử dụng lên đến 18 ngày sau một lần sạc đầy, tăng đáng kể so với con số 14 ngày ở phiên bản trước. Các cảm biến chăm sóc sức khỏe tích hợp trên thiết bị gồm đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu SpO2, theo dõi giấc ngủ, mức độ căng thẳng, đánh giá chỉ số năng lượng cơ thể, theo dõi chu kỳ phái đẹp và tính năng nghiên cứu nguy cơ đột tử do tim.

HONOR Band 11 Pro: Màn hình siêu sáng và công nghệ pin silicon-carbon

Ở phân khúc cao cấp hơn, HONOR Band 11 Pro sử dụng bộ khung cấu tạo từ hợp kim nhôm sang trọng. Thiết bị trang bị màn hình OLED 1,61 inch tần số quét 60Hz. Điểm ấn tượng nằm ở độ sáng tiêu chuẩn 700 nits và có khả năng đẩy độ sáng tối đa lên mức 2.000 nits, giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

HONOR Band 11 Pro sở hữu màn hình OLED đạt độ sáng tối đa 2.000 nits.

Nâng cấp cốt lõi trên phiên bản Pro nằm ở việc áp dụng viên pin silicon-carbon dung lượng 400 mAh. Công nghệ pin mới này đem tới mật độ năng lượng cao hơn, giúp thiết bị vận hành liên tục lên tới 26 ngày. Ngoài 113 chế độ thể thao và đầy đủ tính năng sức khỏe tương tự bản tiêu chuẩn, biến thể Pro còn bổ sung khả năng đàm thoại qua Bluetooth, kết nối một chạm NFC và tùy chọn trang bị hệ thống định vị GPS độc lập. Nhờ GPS độc lập, người dùng có thể ghi lại lộ trình luyện tập ngoài trời mà không cần kết nối với điện thoại thông minh.

Thông số kỹ thuật giữa HONOR Band 11 và HONOR Band 11 Pro

Thông số HONOR Band 11 HONOR Band 11 Pro Màn hình OLED 1.57 inch, 60Hz (256 x 402 pixel) OLED 1.61 inch, 60Hz (Độ sáng đỉnh 2.000 nits) Chất liệu khung Sợi polymer cường lực Hợp kim nhôm Dung lượng pin 250 mAh (Dùng đến 18 ngày) 400 mAh Silicon-Carbon (Dùng đến 26 ngày) Định vị & Kết nối Bluetooth Bluetooth, NFC (tùy chọn), GPS độc lập (tùy chọn) Tính năng sức khỏe 113 chế độ thể thao, SpO2, nhịp tim, đo rủi ro tim mạch 113 chế độ thể thao, SpO2, nhịp tim, đo rủi ro tim mạch Trọng lượng / Độ mỏng 15.3 g / 8.99 mm Chưa công bố chi tiết

Giá bán và thời điểm phát hành

Dòng sản phẩm HONOR Band 11 series chính thức lên kệ tại thị trường nội địa Trung Quốc với các mức giá niêm yết theo từng phiên bản:

HONOR Band 11 (Bản tiêu chuẩn): 229 Nhân dân tệ (khoảng 893.000 đồng) với các màu Trắng muối biển, Tím khoai môn và Đen trứng cá muối.

229 Nhân dân tệ (khoảng 893.000 đồng) với các màu Trắng muối biển, Tím khoai môn và Đen trứng cá muối. HONOR Band 11 Pro (Bản NFC): 299 Nhân dân tệ (khoảng 1,17 triệu đồng) với các màu Trắng hạnh nhân, Đen ca cao và Xanh bơ.

299 Nhân dân tệ (khoảng 1,17 triệu đồng) với các màu Trắng hạnh nhân, Đen ca cao và Xanh bơ. HONOR Band 11 Pro (Bản GPS): 349 Nhân dân tệ (khoảng 1,35 triệu đồng) với màu Nâu mật ong.

Các smartband mới của HONOR sở hữu mức giá phân phối cạnh tranh.

Hiện tại, HONOR vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối dòng vòng đeo tay thông minh này tại các thị trường quốc tế.