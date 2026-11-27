Honor bị đồn phát triển flagship ba camera 200MP, camera góc siêu rộng dùng cảm biến 1/1,5 inch Theo tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Honor đang phát triển mẫu flagship có camera chính, tele và góc siêu rộng đều 200MP, tổng cộng 600MP độ phân giải.

Honor được cho là đang phát triển một mẫu flagship có cả camera chính, camera tele và camera góc siêu rộng đều đạt độ phân giải 200MP, tương đương tổng cộng 600MP. Thông tin này đến từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo và hiện chưa được hãng xác nhận.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua camera trên smartphone cao cấp. Trong khi nhiều hãng vẫn tập trung nâng cấp camera chính có độ phân giải cao, Honor dường như muốn đi xa hơn khi đưa cảm biến 200MP lên toàn bộ hệ thống camera sau.

Điều gì được tiết lộ về thiết bị bí ẩn của Honor?

Theo tiết lộ, thiết bị này sẽ sở hữu camera chính 200MP, camera tele 200MP và camera góc siêu rộng cũng có độ phân giải 200MP. Điểm đáng chú ý nằm ở camera góc siêu rộng, khi cảm biến được cho là có kích thước 1/1,5 inch.

Đây là thông số khá lớn đối với loại camera này, vốn thường có cảm biến nhỏ và độ phân giải thấp hơn đáng kể so với camera chính trên smartphone. Digital Chat Station cho rằng Honor đang theo đuổi hướng phát triển đầy tham vọng với mẫu flagship mới.

Nếu được đưa ra thị trường, thiết bị có thể tạo thêm sức ép cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong cuộc đua nhiếp ảnh di động.

Honor hiện đã có một mẫu flagship sở hữu hai camera 200MP. Ảnh: Honor

Tuy vậy, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về tên gọi, cấu hình đầy đủ hay thời điểm ra mắt sản phẩm. Danh tính của mẫu điện thoại cũng chưa được xác nhận, kể cả trong những bình luận dưới bài đăng của nguồn tin trên Weibo.

Dòng Magic có thể là nơi xuất hiện cấu hình camera mới

Honor vốn có kinh nghiệm đầu tư mạnh vào khả năng nhiếp ảnh trên smartphone cao cấp, đặc biệt là dòng Magic. Vì thế, tin đồn về mẫu điện thoại ba camera 200MP tiếp tục thu hút sự chú ý.

Flagship Magic 9 Pro Max mới nhất của hãng đã được trang bị hai camera 200MP. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng trên thiết bị này vẫn có độ phân giải 50MP và sử dụng cảm biến kích thước 1/2,88 inch.

Tiêu chí Magic 9 Pro Max Thiết bị trong tin đồn Camera chính 200MP 200MP Camera tele 200MP 200MP Camera góc siêu rộng 50MP, cảm biến 1/2,88 inch 200MP, cảm biến 1/1,5 inch

So với cấu hình hiện tại, mẫu smartphone đang được đồn đoán có thể đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể nếu Honor thực sự đưa cảm biến 200MP lên cả camera góc siêu rộng.

Một khả năng được đặt ra là thiết bị sẽ thuộc dòng Magic 10. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định, bởi chưa có nhiều thông tin rò rỉ liên quan đến thế hệ sản phẩm này. Honor cũng đang kinh doanh nhiều dòng smartphone khác nhau, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Dù vậy, xét về khả năng chụp ảnh và cấu hình camera, dòng Magic vẫn là sản phẩm cao cấp nổi bật nhất của hãng.

Camera góc siêu rộng 200MP mang lại lợi ích gì?

Việc nâng độ phân giải camera góc siêu rộng lên 200MP không chỉ nhằm tạo ra một thông số ấn tượng. Công nghệ này còn có thể cải thiện trải nghiệm chụp ảnh, đặc biệt ở khả năng chụp cận cảnh và xử lý hình ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Cắt ảnh mà vẫn giữ nhiều chi tiết

Lợi thế đầu tiên là khả năng cắt ảnh mà vẫn giữ được nhiều chi tiết. Với cảm biến độ phân giải cao, người dùng có thể lấy một phần hình ảnh để phóng to mà không khiến chất lượng suy giảm quá nhiều.

Trên camera chính, các nhà sản xuất thường tận dụng ưu điểm này để tạo ra ảnh zoom 2x có chất lượng gần với zoom quang học mà không cần bổ sung ống kính riêng. Đối với camera góc siêu rộng, dữ liệu hình ảnh có thể được khai thác để chụp macro, giúp ghi lại những chủ thể ở khoảng cách rất gần với độ chi tiết tốt.

Cải thiện ảnh chụp ban đêm nhờ gộp điểm ảnh

Bên cạnh đó, cảm biến 200MP còn có tiềm năng cải thiện đáng kể chất lượng ảnh ban đêm. Camera góc siêu rộng thường gặp hạn chế khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu do kích thước cảm biến nhỏ và khả năng thu sáng không cao.

Với độ phân giải lớn, smartphone có thể tận dụng công nghệ gộp điểm ảnh 8-in-1, kết hợp dữ liệu từ tám điểm ảnh thành một điểm ảnh lớn hơn. Cách xử lý này giúp tăng khả năng thu nhận ánh sáng, giảm nhiễu và cải thiện độ chi tiết của hình ảnh trong môi trường tối.

Những bức ảnh thiếu sáng từ Oppo Find X10 Pro Max được xem là minh chứng cho tiềm năng của phương pháp này. Nếu Honor thực sự triển khai cấu hình ba camera 200MP, khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau có thể trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên flagship tiếp theo của hãng.

Những điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên mới chỉ là tin đồn từ một nguồn rò rỉ. Honor chưa công bố tên gọi, cấu hình đầy đủ hay thời điểm ra mắt, nên các thông số về cảm biến vẫn cần được chờ xác nhận chính thức.