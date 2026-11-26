HONOR Choice T20 nâng pin lên 7.000 mAh, chạy Android Go, giá khoảng 3,7 triệu đồng tại Nga HONOR Choice T20 tăng pin từ 5.000 mAh lên 7.000 mAh, sạc 15W, màn hình 6,78 inch 90Hz, dùng chip Unisoc T7250 và đang được bán tại Nga giá 12.000 RUB.

HONOR Choice T20 là mẫu điện thoại giá rẻ mới của HONOR, tập trung vào thời lượng sử dụng với viên pin 7.000 mAh, tăng từ mức 5.000 mAh của thế hệ trước. Máy chạy Android Go, dùng chip Unisoc T7250 và hiện được bán tại Nga với giá 12.000 RUB, khoảng 3,7 triệu đồng.

Theo GSMArena, các nâng cấp của HONOR Choice T20 chủ yếu nằm ở pin. Phần còn lại của cấu hình giữ định hướng phổ thông, phù hợp nhu cầu cơ bản.

HONOR Choice T20 ra mắt

Pin 7.000 mAh: nâng cấp đáng chú ý nhất của HONOR Choice T20

Dung lượng pin của HONOR Choice T20 đã tăng từ 5.000 mAh lên 7.000 mAh so với phiên bản trước. Mức tăng này giúp máy đáp ứng tốt hơn nhu cầu dùng liên tục trong thời gian dài.

Với thiết bị phổ thông, viên pin lớn có lợi thế rõ rệt. Người dùng có thể lướt web, xem video hoặc đọc tài liệu trong nhiều ngày mà ít phải lo tìm nguồn sạc.

Về sạc, máy hỗ trợ công suất 15W. Con số này không cao, nhưng theo nguồn tin đã cao hơn 50% so với mức định mức của mẫu T10.

Điện thoại gây ấn tượng với pin 7000 mAh

Android Go và chip Unisoc T7250: đủ dùng nhưng không dành cho tác vụ nặng

Giống thế hệ trước, HONOR Choice T20 được cài sẵn Android Go. Đây là phiên bản hệ điều hành được tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất trên các thiết bị có phần cứng không quá mạnh.

Máy dùng vi xử lý Unisoc T7250. Tuy nhiên, theo nguồn tin, đây chỉ là bản đổi tên của chip T615 từng xuất hiện trên T10. Đó là chip 12nm đời cũ, với CPU Cortex-A75/A55 và GPU Mali-G57 MP1.

Về kết nối, chip hỗ trợ 4G với tốc độ tải xuống 150Mbps, tải lên 50Mbps. Máy cũng có Wi-Fi 5 (ac) băng tần kép và Bluetooth 5.2. Chip đi cùng 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và một khe cắm microSD.

Màn hình, camera và thông số cơ bản

Ở mặt trước, máy có màn hình IPS LCD 6,78 inch, độ phân giải 720 x 1.576 pixel và tần số quét 90Hz. Thân máy dày 8,7 mm và nặng 213 gram, khá nặng do viên pin dung lượng lớn.

Về nhiếp ảnh, camera sau 13MP có lấy nét tự động, còn camera selfie 5MP dùng ống kính tiêu cự cố định. Cấu hình này phù hợp nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Thông số HONOR Choice T20 Màn hình IPS LCD 6,78 inch, 720 x 1.576 pixel, 90Hz Vi xử lý Unisoc T7250 (12nm, CPU Cortex-A75/A55, GPU Mali-G57 MP1) RAM / Bộ nhớ 4GB / 64GB, có khe microSD Camera sau / trước 13MP (lấy nét tự động) / 5MP (tiêu cự cố định) Pin / Sạc 7.000 mAh / 15W Kết nối 4G, Wi-Fi 5 băng tần kép, Bluetooth 5.2 Hệ điều hành Android Go Kích thước và trọng lượng Dày 8,7 mm, nặng 213 gram

So với HONOR X6c: pin lớn hơn nhưng sạc và màn hình kém hơn

Để thấy rõ vị trí của HONOR Choice T20, có thể đối chiếu với HONOR X6c bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ, thuộc phân khúc cao hơn một bậc. X6c có màn hình 6,61 inch HD+ 120Hz, camera sau 50MP, pin 5.300 mAh, sạc nhanh 35W và chống nước bụi IP64.

Như vậy, HONOR Choice T20 nổi trội ở dung lượng pin 7.000 mAh. Ngược lại, X6c hơn về tốc độ sạc, tần số quét màn hình, camera, RAM và bộ nhớ trong. Lựa chọn giữa hai máy phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên thời lượng pin hay trải nghiệm tổng thể.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Hiện HONOR Choice T20 đang được bán tại Nga với giá 12.000 RUB, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng. Nguồn tin chưa đề cập thông tin về thị trường khác.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Nhìn chung, HONOR Choice T20 cho thấy định hướng tối ưu trải nghiệm cơ bản của nhà sản xuất. Pin dung lượng lớn kết hợp phần mềm nhẹ khiến máy đáng cân nhắc cho nhu cầu học tập và giải trí thường ngày. Đổi lại, chip 12nm đời cũ, camera 13MP và màn hình độ phân giải thấp cho thấy máy không hướng đến các tác vụ nặng.