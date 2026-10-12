HONOR công bố dòng điện thoại Win 2 và Win Tablet tích hợp quạt tản nhiệt vào ngày 21/10 Dòng điện thoại chơi game HONOR Win 2 cùng máy tính bảng Win Tablet sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/10 với điểm nhấn tản nhiệt chủ động và hiệu năng đỉnh cao.

Thương hiệu HONOR đã chính thức xác nhận tổ chức sự kiện ra mắt dòng điện thoại chuyên chơi game HONOR Win 2 series và thiết bị máy tính bảng HONOR Win Tablet vào ngày 21 tháng 10 tới. Sự kiện mang tên HONOR Win Gaming Universe Carnival sẽ diễn ra tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong phân khúc thiết bị giải trí di động hiệu năng cao.

Kế hoạch phát hành và vị thế của dòng Win thế hệ mới

Theo công bố chính thức, HONOR Win 2 series sẽ được mở bán ngay trong ngày ra mắt 21 tháng 10 tại thị trường nội địa. Hãng định vị dòng sản phẩm này là thiết bị chơi game chủ lực trong năm. Song song với đó, máy tính bảng HONOR Win Tablet cũng sẽ xuất hiện trong khuôn khổ sự kiện và bắt đầu tiếp nhận các đơn đặt hàng trước từ người dùng.

HONOR Win 2 sẽ ra mắt vào ngày 21/10

Đây là thế hệ thứ hai thuộc dải sản phẩm Win chuyên biệt của HONOR. Trước đó, hãng từng giới thiệu các phiên bản HONOR Win và Win RT với trang bị màn hình tần số quét 185Hz, dung lượng pin 10.000mAh cùng giải pháp quạt tản nhiệt cơ học bên trong. Dòng Win 2 được định hướng tiếp tục kế thừa và tối ưu hóa nền tảng phần cứng này để phục vụ nhu cầu xử lý đồ họa nặng.

Điểm nhấn thiết kế và giải pháp tản nhiệt trên HONOR Win 2 series

Các hình ảnh chính thức do HONOR công bố hé lộ phong cách thiết kế đặc trưng của Win 2 series. Thiết bị sở hữu mô-đun camera đặt nằm ngang ở mặt lưng với cụm hai cảm biến quang học. Mặt lưng còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ bằng các họa tiết lấy cảm hứng từ những đám mây uốn lượn.

Chi tiết kỹ thuật đáng chú ý nhất trên HONOR Win 2 là hệ thống quạt tản nhiệt chủ động tích hợp bên trong thân máy. Cụm tản nhiệt này được kết hợp cùng mô-đun LED bao quanh bởi dải đèn hiệu ứng RGB, vừa hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định khi xử lý tác vụ nặng vừa tăng tính thẩm mỹ cho thiết bị chơi game. Thông số phần cứng chi tiết của máy sẽ được hãng tiếp tục bảo mật cho đến khi sự kiện chính thức khai mạc.

HONOR sẽ ra mắt tablet Win Tablet vào tuần tới

HONOR Win Tablet: Bước thử nghiệm tản nhiệt chủ động trên máy tính bảng

Cùng với điện thoại, mẫu máy tính bảng HONOR Win Tablet tạo được sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi lần đầu tiên được tích hợp hệ thống quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy. Việc đưa cơ chế làm mát cơ học lên máy tính bảng được xem là bước đi hiếm thấy trên thị trường hiện nay, nhằm giải quyết bài toán suy giảm hiệu năng do quá nhiệt trong thời gian dài.

Về cấu hình, một số nguồn tin rò rỉ chưa chính thức dự đoán HONOR Win Tablet có thể sử dụng màn hình OLED kích thước 8.4 inch với tần số quét lên tới 240Hz, cùng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dù vậy, nhà sản xuất HONOR vẫn chưa xác nhận các thông số này, toàn bộ chi tiết kỹ thuật chuẩn xác sẽ được công bố đầy đủ tại sự kiện ngày 21 tháng 10.