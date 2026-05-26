HONOR Earbuds Clip-On Pro ra mắt: Thiết kế kẹp tai từ vật liệu hàng không, pin 47 giờ Mẫu tai nghe open-ear mới của HONOR sở hữu khung niken-titan bền bỉ, tích hợp driver 10.8mm đạt chuẩn Hi-Res và trợ lý AI hỗ trợ dịch thuật thời gian thực.

HONOR vừa chính thức trình làng mẫu tai nghe Earbuds Clip-On Pro tại thị trường Trung Quốc với mức giá 599 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,32 triệu đồng). Sản phẩm gia nhập phân khúc tai nghe dạng mở (open-ear) đang trở thành xu hướng, nổi bật với thiết kế vòng kẹp ôm sát vành tai thay vì đặt trực tiếp vào ống tai.

Thiết kế khung C-bridge từ vật liệu cao cấp

HONOR Earbuds Clip-On Pro gây ấn tượng với cấu trúc khung chữ C được làm từ hợp kim niken-titan. Đây là loại vật liệu chuyên dụng trong ngành hàng không vũ trụ, mang lại độ bền cao và khả năng đàn hồi tốt. Thiết kế ba điểm tiếp xúc giúp tai nghe bám chắc vào nhiều kiểu vành tai khác nhau, đồng thời phân bổ lực đều để tránh gây đau nhức khi đeo lâu.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Prism Black và Rose Gold, kết hợp cùng các chi tiết kim loại sáng bóng. Thiết bị cũng đạt chứng nhận IP55 về khả năng kháng bụi và nước, phù hợp cho các hoạt động thể thao ngoài trời.

Công nghệ âm thanh Hi-Res và bảo mật cuộc gọi

Về mặt kỹ thuật, HONOR trang bị cho mẫu tai nghe này driver kép 10.8mm từ tính phủ titan. Thiết bị hỗ trợ codec LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh chi tiết. Để khắc phục hiện tượng lọt âm thường gặp trên tai nghe open-ear, hệ thống âm thanh đảo ngược đã được tích hợp nhằm giữ quyền riêng tư cho người dùng ở nơi công cộng.

Khả năng đàm thoại cũng là điểm mạnh của Earbuds Clip-On Pro với hệ thống ba micro, bao gồm hai mic thu âm qua không khí và một mic dẫn truyền qua xương. Kết hợp với thuật toán AI khử tiếng ồn, tai nghe có thể lọc tạp âm và tiếng gió ở tốc độ lên tới 9 mét/giây.

Tính năng thông minh và thời lượng pin 47 giờ

Sản phẩm tích hợp sâu với trợ lý giọng nói YOYO, hỗ trợ các tính năng như dịch thuật hai tai theo thời gian thực, phiên âm tự động và tóm tắt thông tin thông minh. Với chuẩn Bluetooth 5.4, tai nghe cho phép kết nối đồng thời hai thiết bị và tự động nhận diện kênh trái/phải thông minh khi đeo.

Về năng lượng, mỗi bên tai nghe sở hữu viên pin 56mAh cho phép phát nhạc liên tục 11 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc 500mAh, tổng thời lượng pin đạt mức 47 giờ. Thiết bị hỗ trợ sạc qua cổng USB-C với thời gian nạp đầy hộp sạc trong hơn một giờ.

Thông số kỹ thuật cơ bản