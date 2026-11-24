HONOR Earbuds Clip: tai nghe open-ear kẹp vành tai, LHDC 5.0, pin 40 giờ, giá từ 449 NDT Mẫu tai nghe kẹp vành tai của HONOR dùng driver 10.8mm, hỗ trợ LHDC 5.0, đạt chuẩn IP54, pin tối đa 40 giờ và mở đặt trước tại Trung Quốc, lên kệ ngày 27/11.

HONOR Earbuds Clip là mẫu tai nghe không dây open-ear dạng kẹp, hỗ trợ chuẩn âm thanh LHDC 5.0 và có tổng thời lượng pin lên tới 40 giờ khi dùng cùng hộp sạc. Sản phẩm được giới thiệu bên cạnh dòng điện thoại thông minh mới của hãng, với mức giá khởi điểm 449 NDT (tương đương 1.73 triệu đồng).

Thay vì nhét vào ống tai như tai nghe truyền thống, thiết bị ôm quanh vành tai và để ngỏ ống tai. Cách tiếp cận này đặt ra hai câu hỏi kỹ thuật: tai nghe giữ chắc bằng cách nào và xử lý âm thanh rò rỉ ra sao. Các phần dưới đây lần lượt làm rõ hai vấn đề đó.

Cấu trúc C-bridge: kẹp vành tai mà không nhét vào ống tai

HONOR Earbuds Clip có ngoại hình open-ear dạng kẹp với cấu trúc C-bridge ôm quanh vành tai. Người dùng không cần nhét ống silicon vào trong tai, nên thiết kế này hướng tới sự thoải mái khi đeo liên tục trong thời gian dài.

Tai nghe HONOR Earbuds Clip ra mắt

Phần cầu nối C-bridge được chế tác từ silicon lỏng chuẩn thực phẩm, kết hợp lõi kim loại nhớ hình titan. Theo nguồn tin, cấu trúc này tạo bề mặt tiếp xúc mềm mại và giữ tai nghe nằm chắc mà không gây áp lực lớn lên tai.

Mỗi bên tai nghe nặng 5.6 gram, kích thước 28.1 x 20.5 x 24.1mm, có hai màu là Trắng ngọc trai và Đen sao. Hãng cũng áp dụng đường cong hình cổ thiên nga để tối ưu không gian quanh ống tai, giúp không khí lưu thông tốt hơn.

Driver titan 10.8mm và bài toán rò rỉ âm thanh

Về âm thanh, tai nghe được trang bị driver động mạ titan 10.8mm với mạch từ kép. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ chuẩn LHDC 5.0, cho phép truyền tải âm thanh lossless 24-bit với độ chi tiết cao.

Chất lượng âm thanh HONOR Earbuds Clip khá ấn tượng

Rò rỉ âm thanh là nhược điểm đặc trưng của tai nghe open-ear. Để khắc phục, HONOR tích hợp hệ thống âm học đảo ngược, giúp định hướng âm thanh truyền thẳng vào tai người nghe và hạn chế tối đa việc lọt âm ra môi trường xung quanh. Ngoài ra, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54.

Pin 10 giờ mỗi lần sạc, tổng cộng 40 giờ cùng hộp sạc

Mỗi lần sạc đầy, tai nghe hoạt động liên tục 10 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc, tổng thời gian nghe nhạc lên tới 40 giờ. Bên cạnh đó, tính năng sạc nhanh cung cấp thêm 3 giờ phát nhạc chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Kết nối hai thiết bị và tiện ích phần mềm

HONOR Earbuds Clip không chỉ tập trung vào phần cứng. Tai nghe hỗ trợ kết nối hai thiết bị cùng lúc, có cảm biến phát hiện đeo và tính năng chia sẻ âm thanh. Hệ sinh thái phần mềm của hãng bổ sung trợ lý giọng nói YOYO, tính năng dịch thuật AI và trợ lý ghi âm thông minh.

Thông số chính của HONOR Earbuds Clip

Hạng mục Thông tin Kiểu thiết kế Open-ear dạng kẹp, cấu trúc C-bridge Chất liệu cầu nối Silicon lỏng chuẩn thực phẩm, lõi kim loại nhớ hình titan Trọng lượng mỗi bên 5.6 gram Kích thước mỗi bên 28.1 x 20.5 x 24.1mm Màu sắc Trắng ngọc trai, Đen sao Driver Động mạ titan 10.8mm, mạch từ kép Chuẩn âm thanh LHDC 5.0, lossless 24-bit Kháng nước và bụi IP54 Pin mỗi lần sạc 10 giờ Tổng thời lượng cùng hộp sạc 40 giờ Sạc nhanh 10 phút cho 3 giờ phát nhạc Giá khởi điểm 449 NDT (tương đương 1.73 triệu đồng)

Giá bán, thời điểm lên kệ và dấu hỏi thị trường quốc tế

Sản phẩm hiện đã mở đặt trước tại thị trường Trung Quốc và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 27/11. Mức giá khởi điểm 449 NDT giúp thiết bị dễ tiếp cận hơn so với phiên bản Pro ra mắt hồi tháng 5.

Tai nghe mới của HONOR có giá hấp dẫn

Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phát hành mẫu tai nghe này tại các thị trường quốc tế. Nhìn chung, HONOR Earbuds Clip nổi bật trong phân khúc open-ear nhờ thiết kế công thái học và thời lượng pin dài, song người dùng ngoài Trung Quốc sẽ cần chờ thông tin về khả năng phân phối toàn cầu.