HONOR hé lộ dòng HONOR 600: Trang bị camera 200MP và phím bấm AI vật lý Thương hiệu HONOR vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng bá bộ đôi smartphone 600 và 600 Pro với điểm nhấn là cảm biến 200MP cùng nút chức năng AI chuyên dụng.

HONOR đã chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho dòng smartphone mới nhất HONOR 600 và 600 Pro tại thị trường Malaysia. Theo thông tin từ trang web đặc biệt vừa được công bố, hãng tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: ngôn ngữ thiết kế đột phá, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống camera thế hệ tiếp theo.

Ngôn ngữ thiết kế và phím bấm AI vật lý chuyên dụng

Các hình ảnh rò rỉ gần đây cho thấy dòng HONOR 600 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, có nhiều nét tương đồng với phong cách thiết kế được đồn đoán của dòng iPhone 17 Pro. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại vẻ ngoài sang trọng và tối giản hơn cho phân khúc sản phẩm mới của hãng.

HONOR 600 series sẽ được lấy cảm hứng khá nhiều từ bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max của Apple

Đáng chú ý, điểm nhấn về trí tuệ nhân tạo trên thế hệ mới được cho là đến từ sự xuất hiện của một nút bấm vật lý chuyên dụng nằm ngay trên cạnh viền của máy. Phím bấm này cho phép người dùng kích hoạt nhanh các tính năng AI, một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong bối cảnh công nghệ AI đang trở thành tiêu chuẩn trên smartphone toàn cầu.

Bức ảnh hé lộ sự xuất hiện của một nút bấm vật lý chuyên dụng nằm ngay trên cạnh viền của máy

Khả năng nhiếp ảnh 200MP và cấu hình phần cứng

Về mặt nhiếp ảnh, cả HONOR 600 và 600 Pro đều được kỳ vọng sở hữu cảm biến camera chính với độ phân giải lên đến 200MP. Việc duy trì và nâng cấp thông số camera lớn giúp thiết bị ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cao, hỗ trợ tốt các tác vụ chụp ảnh thiếu sáng và zoom kỹ thuật số.

Cả hai HONOR 600 và 600 Pro đều được đồn đoán sẽ sở hữu cảm biến camera chính lên tới 200MP

Về hiệu năng, dữ liệu từ nền tảng Geekbench cho thấy phiên bản HONOR 600 tiêu chuẩn có thể sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Trong khi đó, ngày ra mắt chính thức của dòng sản phẩm này vẫn chưa được công bố cụ thể, khiến giới công nghệ càng thêm mong đợi những thông báo tiếp theo từ nhà sản xuất.

