HONOR hứa hẹn điện thoại gập ra mắt tháng 3/2027 không còn nếp gấp: Cơ sở nào và còn dấu hỏi gì? CEO Li Jian xác nhận mẫu điện thoại gập ngang đầu tiên của HONOR ra mắt tháng 3/2027 với màn hình không nếp gấp, nhưng độ bền dài hạn vẫn chưa có dữ liệu.

HONOR dự kiến ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập mới vào tháng 3 năm 2027, và CEO của hãng khẳng định màn hình của máy sẽ hoàn toàn không có nếp gấp. Tuyên bố được đưa ra sau sự kiện ra mắt dòng Honor 700, khi CEO Li Jian xác nhận thời điểm phát hành chiếc điện thoại gập kiểu dáng rộng đầu tiên của hãng.

Lời hứa “không nếp gấp” và bài toán nằm ở bản lề

Nếp gấp là điểm yếu quen thuộc của điện thoại màn hình gập. Việc HONOR nhấn mạnh mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nếp gấp cho thấy hãng đang dồn sức tối ưu hóa bản lề, bộ phận quyết định bề mặt màn hình có phẳng hay không khi mở máy.

Hình ảnh minh họa thiết kế điện thoại màn hình gập HONOR

Hiện HONOR chưa công bố chi tiết giải pháp kỹ thuật nào giúp loại bỏ nếp gấp. Vì vậy, tuyên bố của CEO mới dừng ở cam kết về kết quả, chưa kèm theo giải thích về cơ chế hay vật liệu.

Phẳng lúc ra mắt chưa chắc phẳng sau hàng nghìn lần gập

Giới phân tích cho rằng độ bền dài hạn là dấu hỏi lớn nhất. HONOR chưa đưa ra dữ liệu về khả năng chống chịu của màn hình sau thời gian dài sử dụng liên tục.

Đáng chú ý, đối thủ cũng không đứng yên. Các thiết bị gập như Oppo Find N6 hay mẫu Huawei Mate X8 sắp ra mắt đã làm rất tốt việc kiểm soát độ mờ của nếp gấp. Điều này khiến mốc so sánh mà HONOR phải vượt qua khá cao.

Tuy nhiên, khả năng duy trì bề mặt phẳng sau hàng nghìn lần đóng mở của thiết bị HONOR vẫn cần được kiểm chứng trong thực tế. Chỉ khi có thử nghiệm độc lập, người dùng mới biết lời hứa “không nếp gấp” có giữ được theo thời gian hay không.

Những gì rò rỉ cho biết về cấu hình

Hãng chưa công bố thông số chính thức, nhưng mẫu máy này đã xuất hiện trong nhiều báo cáo rò rỉ từ tháng 5. Các nguồn tin cho biết nguyên mẫu đang được thử nghiệm với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đến tháng 7, một số thông tin tiếp tục chỉ ra thiết bị đã bước vào giai đoạn tinh chỉnh cuối cùng.

Hạng mục Thông tin rò rỉ Thời điểm ra mắt Tháng 3 năm 2027 (CEO HONOR xác nhận) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (nguyên mẫu thử nghiệm) Camera Có thể có cảm biến 200MP Pin Có thể lên đến 7.000mAh

Các thông số này chưa được xác thực và có thể thay đổi khi hãng công bố chính thức.

Nhắm đến người đang chờ thiết bị gập của Apple

CEO HONOR cũng tự tin cho rằng những người dùng đang chờ đợi điện thoại gập từ Apple hoàn toàn có thể cân nhắc sản phẩm này. Phát biểu cho thấy HONOR muốn mở rộng tệp khách hàng ra ngoài nhóm người dùng Android quen thuộc của dòng máy gập.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của HONOR sẽ có chất lượng tuyệt vời

Còn nhiều điều cần chờ đợi

Nhìn chung, mẫu điện thoại gập HONOR năm 2027 mang theo kỳ vọng lớn về một màn hình phẳng hoàn hảo. Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết sẽ chỉ rõ khi hãng công bố chính thức, dự kiến sau vài tháng nữa. Cho đến lúc đó, các thông tin về cấu hình vẫn chỉ là rò rỉ, còn cam kết “không nếp gấp” cần được kiểm chứng bằng sản phẩm thực tế.

Nguồn: Gizmochina