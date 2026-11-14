HONOR Magic 10 rò rỉ camera LOFIC 200MP và màn hình Tandem OLED hai lớp phát sáng xếp chồng Theo nguồn tin rò rỉ, flagship HONOR Magic 10 thử nghiệm cảm biến chính 200MP tích hợp LOFIC cùng tấm nền OLED hai lớp, dự kiến ra mắt sau khoảng một năm nữa.

HONOR Magic 10 dự kiến nâng cấp mạnh về nhiếp ảnh và hiển thị, với cảm biến chính 200MP tích hợp công nghệ LOFIC và màn hình OLED hai lớp (Tandem OLED). Dòng máy này còn khoảng một năm nữa mới ra mắt, nhưng những thông tin rò rỉ đầu tiên đã xuất hiện. Trọng tâm của thế hệ flagship mới được cho là nằm ở hệ thống quang học và chất lượng hiển thị.

Cảm biến 200MP kích thước lớn: LOFIC giải quyết bài toán gì?

Theo tài khoản rò rỉ Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, HONOR Magic 10 đang được thử nghiệm một cảm biến chính 200MP có kích thước đặc biệt lớn. Điểm đáng chú ý nhất là việc tích hợp công nghệ LOFIC, giải pháp phần cứng hứa hẹn cải thiện khả năng thu nhận ánh sáng và dải nhạy sáng của thiết bị.

Thông tin HONOR Magic 10 được leaker nổi tiếng DCS chia sẻ

LOFIC là viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor. Đây là công nghệ giúp cảm biến hình ảnh mở rộng dải nhạy sáng động một cách hiệu quả. Trong thực tế sử dụng, công nghệ này giúp giảm tình trạng cháy sáng ở những vùng có độ tương phản quá cao, chẳng hạn khi chụp chủ thể ngược sáng hoặc ghi hình cảnh đường phố nhiều ánh đèn vào ban đêm.

Thông tin về camera xuất hiện ngay sau các báo cáo cho biết HONOR đang thử nghiệm bốn cảm biến OmniVision, trong đó có mẫu OVB0D 200MP. Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu tên mã cụ thể, nên chưa thể khẳng định cảm biến 200MP tùy chỉnh mới này có liên quan trực tiếp đến các nguyên mẫu OmniVision đang thử nghiệm hay không.

Tandem OLED: hai lớp phát sáng thay cho một

Bên cạnh camera, HONOR Magic 10 được đồn đoán sẽ trang bị màn hình OLED kép. Theo nguồn tin, hãng đang tích cực đánh giá các tấm nền OLED hai lớp để áp dụng không chỉ cho điện thoại cao cấp mà còn cho các mẫu máy tính bảng sắp ra mắt.

Flagship tiếp theo của HONOR sẽ cho chất lượng hiển thị tuyệt vời

Màn hình hai lớp chính là công nghệ Tandem OLED. Thay vì chỉ dùng một lớp vật liệu phát sáng như thiết kế truyền thống, cấu trúc này xếp chồng hai lớp phát sáng lên nhau. Theo nguồn tin, cách sắp xếp này mang lại hai cải thiện thực tế.

Tiêu chí Lợi ích của cấu trúc hai lớp Độ sáng Đạt mức sáng tối đa cao hơn đáng kể, giúp nội dung hiển thị rõ ngay cả dưới ánh nắng gắt Tuổi thọ Năng lượng được phân bổ đều qua hai lớp, giảm áp lực cho từng lớp và tăng độ bền tấm nền theo thời gian

LOFIC không phải ý tưởng mới với HONOR

Việc đưa công nghệ phần cứng mới lên HONOR Magic 10 không phải bước đi đột ngột. Theo nguồn tin, hãng đã thử nghiệm LOFIC từ khá lâu trước khi quyết định đưa vào các nguyên mẫu của thế hệ flagship tiếp theo.

Hồi tháng 3 năm nay, từng có báo cáo cho rằng nguyên mẫu của thế hệ tiền nhiệm có thể sở hữu tới hai camera 200MP ở mặt lưng. Một trong số đó được cho là dùng cảm biến OmniVision OV52B hoặc OVB0D tích hợp LOFIC. Điều này cho thấy hãng đang hoàn thiện dần hệ thống phần cứng nhiếp ảnh qua từng giai đoạn.

HONOR Magic 10 có camera cao cấp

Tóm tắt thông tin rò rỉ và những điểm cần dè chừng

Hạng mục Thông tin rò rỉ Tình trạng Camera chính Cảm biến 200MP kích thước lớn, tích hợp LOFIC Chưa rõ tên mã và kích thước vật lý Màn hình Tandem OLED hai lớp phát sáng Hãng đang đánh giá tấm nền Thời điểm ra mắt Khoảng một năm nữa Có thể thay đổi

Nhìn chung, độ phân giải 200MP kết hợp kiến trúc điểm ảnh mới có thể tạo ra khác biệt về khả năng xử lý hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp. Tuy vậy, kích thước vật lý của cảm biến vẫn chưa được tiết lộ.

Toàn bộ thông số hiện chỉ là tin rò rỉ từ Smart Pikachu, theo Gizmochina. Lịch trình phát triển và cấu hình cuối cùng vẫn có thể thay đổi, nên người dùng cần chờ công bố chính thức từ HONOR.