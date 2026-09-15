HONOR Magic 9 Pro Max lộ diện trên Geekbench: Sức mạnh đa nhân đột phá cùng xung nhịp 5GHz HONOR Magic 9 Pro Max vừa xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Snapdragon SM8975 đạt 5.01GHz, nâng điểm đa nhân lên 9,353 trước thềm ra mắt chính thức.

Mẫu điện thoại cao cấp nhất của HONOR là Magic 9 Pro Max (mã model WKL-AN20) vừa chính thức lộ diện dữ liệu thử nghiệm trên nền tảng Geekbench 6. Kết quả này mang đến cái nhìn chi tiết về cấu hình phần cứng cũng như sức mạnh xử lý thực tế của thiết bị trước thời điểm ra mắt vào ngày 28 tháng 9.

HONOR Magic 9 Pro Max vừa lộ hiệu năng ấn tượng

Kiến trúc phần cứng và đột phá xung nhịp từ vi xử lý Snapdragon mới

Dữ liệu từ Geekbench xác nhận thiết bị sử dụng bo mạch chủ cùng bộ vi xử lý mang mã hiệu QTI SM8975, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro hoặc Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Điểm nổi bật nhất nằm ở cụm 8 nhân với xung nhịp được đẩy lên mức kỷ lục trong thế giới di động.

Cụ thể, cấu trúc CPU được phân bổ thành cụm 2 nhân siêu mạnh đạt xung nhịp tối đa 5.01GHz, đi kèm 3 nhân hiệu năng cao vận hành ở mức 4.03GHz và 3 nhân tiết kiệm điện chạy ở tốc độ 3.74GHz. Toàn bộ hệ thống đồ họa được đảm nhận bởi bộ xử lý GPU Adreno 850 thế hệ mới.

Thông tin HONOR Magic 9 Pro Max được tiết lộ trên Geekbench

Bên cạnh vi xử lý, HONOR Magic 9 Pro Max sở hữu dung lượng RAM vật lý 16GB (thông số nhận diện thực tế trên hệ thống là 14.78GB). Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 cùng giao diện người dùng tùy biến MagicOS ngay khi xuất xưởng.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Geekbench Mã thiết bị WKL-AN20 Vi xử lý (CPU) QTI SM8975 (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro / Extreme Gen 6) Cấu trúc nhân 2 nhân 5.01GHz + 3 nhân 4.03GHz + 3 nhân 3.74GHz Bộ xử lý đồ họa (GPU) Adreno 850 Bộ nhớ RAM 16GB (khả dụng 14.78GB) Hệ điều hành Android 17 kết hợp MagicOS

Phân tích điểm số Geekbench 6: Điểm đa nhân tăng vọt, điểm đơn nhân có sự chênh lệch

Trong bài đo Geekbench 6, HONOR Magic 9 Pro Max ghi nhận 3,448 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và đạt 9,353 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. So với thế hệ tiền nhiệm, hiệu năng xử lý đa luồng đã tăng vọt gần 1,700 điểm, minh chứng cho năng lực tính toán đồng thời rất mạnh của cụm 8 nhân xung nhịp cao.

Tuy nhiên, điểm đơn nhân 3,448 lại thấp hơn một chút so với mức 3,664 điểm từng xuất hiện trên Magic 8 Pro bản quốc tế chạy Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hiện tượng này thường xuất phát từ việc thiết bị thử nghiệm đang chạy trên các bản phần mềm tiền sản xuất (pre-production), nơi mức điều phối điện áp và xung nhịp cho từng lõi riêng lẻ chưa được tinh chỉnh ở trạng thái tối ưu nhất.

Đáng chú ý, con chip mã hiệu SM8975 trước đó cũng từng xuất hiện trên Xiaomi 18 Pro Max với kết quả 3,582 điểm đơn nhân và 12,247 điểm đa nhân. Dù vậy, dữ liệu từ Xiaomi được ghi nhận trên nền tảng Geekbench 7, trong khi bài đo của HONOR thực hiện trên Geekbench 6. Sự khác biệt về thuật toán đo lường giữa hai phiên bản benchmark khiến việc so sánh trực tiếp hiệu năng giữa hai mẫu máy tại thời điểm này là chưa tương đương.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

Kỳ vọng tối ưu trước thềm công bố chính thức

Nhìn chung, kết quả rò rỉ cho thấy bước tiến đáng kể về sức mạnh tính toán tổng thể của dòng vi xử lý mới trên thiết bị HONOR. Những khoảng cách nhỏ về điểm đơn nhân nhiều khả năng sẽ được giải quyết khi nhà sản xuất hoàn thiện các bản cập nhật phần mềm thương mại cuối cùng trước sự kiện ra mắt ngày 28 tháng 9.