HONOR Magic 9: Smartphone nhỏ gọn sở hữu pin 8,000 mAh và chip Snapdragon 3nm Mẫu flagship HONOR Magic 9 sắp ra mắt gây chú ý với viên pin dung lượng lớn trong thân máy nhỏ gọn 6.36 inch, đi kèm cấu hình mạnh mẽ và camera hợp tác với ARRI.

Trong xu hướng smartphone màn hình lớn hiện nay, việc duy trì một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng dài là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật. Theo các nguồn tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, HONOR đang chuẩn bị ra mắt dòng Magic 9, trong đó mẫu máy tiêu chuẩn hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán này bằng những thông số phần cứng ấn tượng.

Thiết kế nhỏ gọn với màn hình OLED thế hệ mới

HONOR Magic 9 được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS kích thước 6.36 inch. Đây là kích thước lý tưởng cho những người dùng ưu tiên khả năng cầm nắm bằng một tay và sự linh hoạt. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn như Pro và Pro Max dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn đáng kể ở mức 6.85 inch.

Hiệu năng từ chip xử lý tiến trình 3nm

Về sức mạnh bên trong, thiết bị hiện đang được thử nghiệm với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại, mang lại sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất xử lý và khả năng kiểm soát nhiệt độ. Dù không phải là thế hệ chip mới nhất theo một số tin đồn trước đó, Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn là một nền tảng cực kỳ mạnh mẽ cho phân khúc flagship.

Đột phá về dung lượng pin trong phân khúc Compact

Điểm gây bất ngờ nhất trên HONOR Magic 9 chính là viên pin có dung lượng lên đến 8,000 mAh. Đây là con số hiếm thấy đối với một chiếc điện thoại có màn hình dưới 6.5 inch, vốn thường bị giới hạn về không gian vật lý để chứa pin lớn. Với mức dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 2 đến 3 ngày chỉ với một lần sạc.

Nâng tầm nhiếp ảnh chuyên nghiệp cùng ARRI

Hệ thống camera trên HONOR Magic 9 cũng nhận được sự đầu tư lớn. Máy dự kiến trang bị cảm biến chính 200MP (kích thước 1/2.8 inch), camera góc siêu rộng 50MP và đặc biệt là camera tele tiềm vọng 64MP sử dụng cảm biến OmniVision OV64D. Đáng chú ý, sự hợp tác với thương hiệu điện ảnh danh tiếng ARRI từ Đức hứa hẹn sẽ mang lại khả năng quay video chuyên nghiệp, tối ưu hóa màu sắc và độ chi tiết tương tự các thiết bị điện ảnh.

Thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR Magic 9

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 6.36 inch, OLED LTPS Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Dung lượng pin 8,000 mAh Camera chính 200MP Camera tele 64MP (Tiềm vọng) Tính năng khác Vân tay siêu âm 3D, IP68/IP69, sạc không dây

Dòng HONOR Magic 9 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 10 năm nay. Với những trang bị cao cấp từ pin, hiệu năng đến camera, đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship nhỏ gọn từ Samsung hay Xiaomi trong thời gian tới.