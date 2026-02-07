Honor Magic V6 chính thức ra mắt tại châu Âu: Smartphone gập siêu mỏng sở hữu pin 6.600 mAh Honor Magic V6 vừa cập bến thị trường châu Âu với thiết kế mỏng kỷ lục 4 mm, chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ cùng công nghệ pin Silicon-carbon dung lượng lớn và màn hình 6.000 nits.

Honor vừa chính thức công bố giá bán và thời điểm lên kệ của Magic V6 tại thị trường châu Âu. Đây là mẫu smartphone màn hình gập dạng quyển sách (book-style) sở hữu nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng, từ độ mỏng vật lý đến công nghệ pin thế hệ mới.

Thiết kế siêu mỏng và chuẩn mực hiển thị mới

Honor Magic V6 gây ấn tượng mạnh với thiết kế siêu mỏng, chỉ 4 mm khi mở ra và 8,75 mm khi gập lại. Với trọng lượng khoảng 219 gram, thiết bị này mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Người dùng tại châu Âu có thể lựa chọn các phiên bản màu sắc bao gồm: vàng, trắng, đen và đỏ.

Honor Magic V6 ra mắt với các tùy chọn màu sắc thời thượng tại thị trường châu Âu.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình chính AMOLED 7,95 inch, độ phân giải 2172 x 2352 pixel, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120 Hz và độ sáng tối đa lên tới 5.000 nits. Màn hình phụ bên ngoài rộng 6,52 inch thậm chí còn đạt độ sáng đỉnh 6.000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Hiệu năng mạnh mẽ và đột phá công nghệ pin

Bên trong Magic V6 là sức mạnh từ bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở viên pin Silicon-carbon dung lượng 6.600 mAh. Đây là bước tiến lớn giúp tăng mật độ năng lượng trong khi vẫn giữ được kích thước mỏng cho máy. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 66 W.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình chính 7,95 inch AMOLED, 120 Hz, 5.000 nits Màn hình phụ 6,52 inch, 120 Hz, 6.000 nits Pin 6.600 mAh (Silicon-carbon) Sạc 80 W (có dây), 66 W (không dây) Độ mỏng 4 mm (mở), 8,75 mm (gập)

Hệ thống camera chuyên nghiệp

Khả năng nhiếp ảnh trên Honor Magic V6 cũng được chú trọng với thiết lập ba camera sau. Cụ thể, máy sở hữu camera chính 50 MP, đi kèm ống kính tiềm vọng tele 64 MP hỗ trợ zoom quang học và camera góc siêu rộng 50 MP. Hệ thống này hứa hẹn đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ chụp ảnh phong cảnh đến chân dung xóa phông chuyên nghiệp.

Giá bán và ưu đãi tại thị trường châu Âu

Tại Đức, Honor Magic V6 có giá khởi điểm là 2.299,90 EUR cho phiên bản 16 GB + 512 GB. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá 600 EUR cùng các quà tặng kèm như máy tính bảng Honor Pad 10, giúp mức giá thực tế giảm xuống còn khoảng 1.699,90 EUR.

Tại thị trường Anh, thiết bị có giá niêm yết là 1.999,90 GBP. Chương trình khuyến mãi tại đây bao gồm phiếu giảm giá 500 GBP và các quà tặng như tai nghe Honor Choice Earbuds Clip, bút cảm ứng và gói bảo vệ màn hình 24 tháng, đưa giá mua thực tế xuống còn 1.499,90 GBP. Các chương trình ưu đãi này dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/07.