HONOR Magic9 Lite+ rò rỉ pin 9530mAh, gần gấp đôi mức 5000mAh, dự kiến ra mắt tại châu Âu Smartphone tầm trung của HONOR được cho là có viên pin 9530mAh, cao gần gấp đôi chuẩn 5000mAh, nhưng thiết kế, trọng lượng và sạc nhanh vẫn là dấu hỏi.

HONOR Magic9 Lite+ được cho là sẽ ra mắt tại châu Âu với viên pin 9530mAh, cao gần gấp đôi mức 5000mAh thường thấy trên phần lớn smartphone hiện nay. Theo thông tin rò rỉ được GSMArena dẫn lại, đây là điểm nhấn lớn nhất của thiết bị và hứa hẹn nâng cấp đáng kể về thời lượng sử dụng.

Hiện HONOR chưa công bố chính thức. Các thông số khác của máy vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ.

Viên pin 9530mAh: con số nổi bật nhưng chưa phải toàn bộ câu chuyện

Dung lượng 9530mAh vượt xa mốc 5000mAh phổ biến. Theo nguồn tin, việc trang bị viên pin lớn như vậy cho thấy nhà sản xuất đang hướng đến tối ưu thời gian sử dụng.

HONOR Magic9 Lite+ sẽ có viên pin khá lớn

Đáng chú ý, thị trường châu Âu là nơi người dùng thường có nhu cầu kết nối mạng liên tục. Vì vậy, thông số này có thể trở thành lợi thế cạnh tranh đáng kể cho sản phẩm.

Bài toán đánh đổi: pin lớn đi cùng thiết kế và trọng lượng

Tuy nhiên, dung lượng pin lớn cũng đặt ra thách thức về thiết kế và trọng lượng tổng thể. Các kỹ sư sẽ phải tối ưu không gian bên trong để máy không quá dày.

Nếu không làm được điều đó, trải nghiệm cầm nắm hàng ngày của người dùng có thể bị ảnh hưởng. Do đó, việc cân bằng giữa dung lượng pin và độ gọn nhẹ sẽ là yếu tố quyết định sức hấp dẫn của máy.

Sạc nhanh, chip và màn hình: những mảnh ghép quyết định thời lượng thực tế

Bên cạnh viên pin, giới công nghệ đang chờ thêm các thông số chi tiết khác. Thông thường, thiết bị có pin dung lượng cao cần đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất lớn để rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng.

Điện thoại mới của HONOR sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Ngoài ra, vi xử lý và công nghệ màn hình cũng cần được cân bằng. Một con chip sản xuất trên tiến trình mới, tiết kiệm điện tốt, khi kết hợp với viên pin 9530mAh sẽ giúp thiết bị đạt thời lượng hoạt động tối đa.

Những gì đã biết và chưa biết về HONOR Magic9 Lite+

Hạng mục Thông tin hiện có Dung lượng pin 9530mAh (theo rò rỉ) Thị trường dự kiến Châu Âu Công nghệ sạc nhanh Chưa được công bố Vi xử lý và màn hình Chưa được công bố Camera và bộ nhớ Chưa được tiết lộ đầy đủ

Xu hướng nâng giới hạn pin vẫn tiếp diễn

Dù chi tiết về camera hay dung lượng bộ nhớ chưa rõ, sự xuất hiện của thiết bị cho thấy xu hướng nâng cấp giới hạn pin trên smartphone vẫn đang tiếp diễn.

Nhìn chung, lợi ích trực tiếp sẽ dành cho những người cần một thiết bị phụ trợ hoặc thường xuyên làm việc ngoài trời. Thông tin chính thức về giá bán, thời điểm ra mắt và cấu hình đầy đủ cần được chờ xác nhận từ HONOR.