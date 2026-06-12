HONOR Magic9 sắp ra mắt: Flagship nhỏ gọn hỗ trợ bút cảm ứng AI và viên pin 8.000 mAh Thế hệ HONOR Magic9 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2024 với điểm nhấn là phụ kiện bút cảm ứng tích hợp AI và dung lượng pin 8.000 mAh vượt trội trong phân khúc.

Dòng điện thoại HONOR Magic9 đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi những thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng đột phá nhờ khả năng tương thích với bút cảm ứng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay, dòng flagship mới có thể bao gồm ba phiên bản khác nhau, hướng trực tiếp đến phân khúc cao cấp.

Nâng tầm hiệu suất công việc với bút cảm ứng AI

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên HONOR Magic9 chính là việc hỗ trợ bút cảm ứng cho dòng máy dạng thanh truyền thống. Theo các nguồn tin rò rỉ, chiếc bút này không chỉ dừng lại ở các thao tác ghi chú hay vẽ cơ bản mà còn tích hợp sâu các tính năng AI để tối ưu hóa việc sáng tạo nội dung và xử lý công việc văn phòng.

HONOR Magic9 sẽ hỗ trợ bút cảm ứng AI

Đáng chú ý, HONOR đã làm việc để tối ưu hóa trải nghiệm bút cảm ứng trên nhiều ứng dụng năng suất từ bên thứ ba. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S Ultra của Samsung, vốn đang dẫn đầu thị trường về khả năng hỗ trợ bút stylus trên điện thoại không gập.

Điện thoại cao cấp tiếp theo của HONOR sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Cấu hình mạnh mẽ và viên pin dung lượng lớn

Mặc dù sở hữu kích thước nhỏ gọn với màn hình OLED LTPS 6.36 inch, HONOR Magic9 lại gây bất ngờ khi được đồn đoán sở hữu viên pin lên tới 8.000 mAh. Mức dung lượng này vượt xa các đối thủ flagship compact hiện nay, hứa hẹn thời gian sử dụng thực tế kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến tích hợp sạc không dây và cảm biến vân tay siêu âm 3D hiện đại.

HONOR Magic 9 sẽ có kích thước nhỏ gọn, dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về sức mạnh xử lý, mẫu flagship này hiện đang được thử nghiệm với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 được sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm. Đây là vi xử lý thế hệ mới hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cùng khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu.

Hệ thống camera độ phân giải 200MP

Khả năng nhiếp ảnh trên HONOR Magic9 cũng được đầu tư mạnh mẽ với hệ thống camera đa ống kính. Cảm biến chính dự kiến có độ phân giải lên tới 200MP với kích thước 1/2.8 inch, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 50MP. Đặc biệt, máy còn được trang bị camera tele tiềm vọng 64MP sử dụng cảm biến OmniVision OV64D, hỗ trợ khả năng zoom xa sắc nét.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình OLED LTPS 6.36 inch Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Dung lượng pin 8.000 mAh Camera chính 200MP (1/2.8 inch) Camera tele 64MP tiềm vọng Tính năng khác Vân tay siêu âm 3D, IP68/IP69

Các flagship mới của HONOR sẽ ra mắt vào tháng 10 năm nay

Nhìn chung, với việc bổ sung bút cảm ứng AI và viên pin dung lượng lớn, HONOR Magic9 đang thể hiện tham vọng tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong phân khúc điện thoại cao cấp cuối năm 2024.