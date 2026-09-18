HONOR MagicOS 11 ra mắt: Giao diện kính lỏng siêu mượt và khả năng dọn 60GB bộ nhớ lưu trữ Nền tảng MagicOS 11 dựa trên Android 17 được HONOR nâng cấp mạnh mẽ với trợ lý ảo Yoyo, công nghệ Storage Space 2.0 và kết nối dữ liệu đa nền tảng linh hoạt.

Tại Hội nghị Nhà phát triển Toàn cầu, HONOR đã chính thức trình làng nền tảng MagicOS 11 được xây dựng trên hệ điều hành Android 17. Phiên bản phần mềm mới này mang đến bước chuyển mình lớn về mặt trải nghiệm thị giác lẫn khả năng tối ưu hóa hệ thống, tập trung vào giao diện kính lỏng, khả năng quản trị bộ nhớ thông minh và mở rộng liên kết đa hệ sinh thái.

HONOR MagicOS 11 chính thức trình làng

Kiến trúc đồ họa Liquid Glass và hiệu năng hiển thị

Điểm thay đổi trực quan rõ nét nhất trên MagicOS 11 là ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass (kính lỏng). Giao diện này được phát triển dựa trên nền tảng kiến trúc Luminous và Hummingbird, tạo nên phong cách hiển thị trong suốt, hiện đại và thích ứng tốt cho các tác vụ tương tác trí tuệ nhân tạo.

Mặc dù tích hợp nhiều hiệu ứng đổ bóng và khúc xạ thị giác phức tạp, HONOR cho biết tốc độ phản hồi hoạt ảnh trên MagicOS 11 đã được cải thiện nhanh hơn 20% so với thế hệ tiền nhiệm. Toàn bộ các thành phần như biểu tượng ứng dụng, trình đơn và tiện ích widget đều được tái thiết kế đồng bộ, hỗ trợ người dùng tùy biến bảng màu theo nhu cầu sử dụng.

Giao diện người dùng mới của HONOR có thiết kế trong suốt ấn tượng

Quản trị bộ nhớ Storage Space 2.0 và trí tuệ nhân tạo Yoyo

Bên cạnh yếu tố đồ họa, MagicOS 11 giải quyết bài toán dung lượng lưu trữ trên thiết bị di động bằng công nghệ Storage Space 2.0. Giải pháp này ứng dụng thuật toán nén không mất dữ liệu, cho phép hệ thống tự động dọn dẹp và giải phóng không gian bộ nhớ lên tới 60 GB mà không làm suy giảm tính toàn vẹn của tập tin hình ảnh hay video.

Song song với đó, trợ lý ảo Yoyo được nâng cấp năng lực xử lý với hơn 1.000 kịch bản tình huống đời sống khác nhau. Hệ thống AI này liên kết với hơn 10.000 dịch vụ bên thứ ba, đồng thời có thể tự động hóa chuỗi tác vụ phức tạp lên tới 100 thao tác liên tục mà không cần sự can thiệp thủ công từ người dùng.

Hạng mục kỹ thuật Chi tiết trên MagicOS 11 Hệ điều hành nền tảng Android 17 Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass (kiến trúc Luminous và Hummingbird) Tốc độ hoạt ảnh Nhanh hơn 20% so với thế hệ trước Công nghệ tối ưu lưu trữ Storage Space 2.0 (giải phóng tới 60 GB qua thuật toán nén) Năng lực trợ lý AI Yoyo Hơn 1.000 tình huống, 10.000 dịch vụ, chuỗi 100 thao tác Khả năng chia sẻ liên nền tảng Hỗ trợ Apple, Oppo, vivo và Xiaomi

Mở rộng kết nối liên hệ sinh thái và lộ trình phát hành

Một bước tiến đáng chú ý khác trên MagicOS 11 là tính năng chia sẻ dữ liệu liên nền tảng. HONOR đã tối ưu giao thức truyền tải giúp các thiết bị chạy MagicOS 11 có thể trao đổi dữ liệu mượt mà với hệ sinh thái của Apple, cũng như các thương hiệu điện thoại Android khác gồm Oppo, vivo và Xiaomi.

Các điện thoại đủ điều kiện tham gia chương trình beta của MagicOS 11

Về kế hoạch triển khai, MagicOS 11 sẽ được cài đặt sẵn đầu tiên trên dòng điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 sắp ra mắt. Hiện tại, bản thử nghiệm beta công khai đã bắt đầu mở cho 18 thiết bị, bao gồm dòng Magic 8 và HONOR 600. Các dòng máy thế hệ trước như Magic 6 hay Magic V3 sẽ nhận phiên bản thử nghiệm nội bộ trước khi bản cập nhật chính thức được phân phối diện rộng vào khoảng tháng 10 đến tháng 11.