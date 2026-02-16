HONOR MagicPad 4 lộ diện: Màn hình 165Hz và thân máy siêu mỏng dưới 5mm Mẫu máy tính bảng flagship MagicPad 4 của HONOR gây ấn tượng với viên pin 10.000mAh trong thiết kế siêu mỏng, dự kiến ra mắt tại triển lãm MWC 2026 vào tháng 3 tới.

HONOR vừa chính thức khởi động chiến dịch quảng bá cho MagicPad 4, mẫu máy tính bảng flagship thế hệ mới nhất của hãng. Thiết bị dự kiến sẽ được trưng bày cùng mẫu điện thoại gập Magic V6 và "Robot Phone" tại triển lãm công nghệ MWC 2026 diễn ra tại Barcelona từ ngày 2/3 đến 5/3. Theo kế hoạch, sản phẩm sẽ chính thức được bán ra thị trường vào khoảng đầu tháng 4/2026.

Màn hình 165Hz và hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon mới

Về khả năng hiển thị, MagicPad 4 sở hữu màn hình kích thước 12.3 inch với tần số quét lên tới 165Hz. Đây là thông số cực kỳ ấn tượng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chơi game mượt mà vượt trội so với chuẩn 120Hz thông thường trên các dòng máy tính bảng cao cấp hiện nay.

Nhiều khả năng máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất. Cấu hình này đưa MagicPad 4 vào danh sách những máy tính bảng Android mạnh nhất thế giới, sẵn sàng xử lý mọi tác vụ đa nhiệm nặng nề và các ứng dụng đồ họa chuyên sâu.

Đột phá thiết kế: Pin 10.000mAh trong thân máy mỏng dưới 5mm

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất của MagicPad 4 nằm ở sự tối ưu không gian sắp xếp linh kiện. Dù mang trong mình viên pin dung lượng lớn lên đến 10.000mAh, HONOR vẫn giữ được độ mỏng của máy ở mức dưới 5mm. Đây là một bước tiến lớn về kỹ thuật gia công, giúp thiết bị thậm chí còn mỏng hơn cả mẫu iPad Pro M4 của Apple.

Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng cũng đặt ra những thách thức về độ bền kết cấu và khả năng tản nhiệt khi máy phải gánh con chip hiệu năng cao. Người dùng sẽ cần chờ đợi các bài kiểm tra thực tế khi máy ra mắt để đánh giá hiệu quả hoạt động lâu dài của thiết bị.

Thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR MagicPad 4