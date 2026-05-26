HONOR Pad 20 ra mắt: Màn hình 3K 120Hz, chip Snapdragon 7 Gen 3 và pin 10,100 mAh HONOR vừa trình làng mẫu máy tính bảng tầm trung Pad 20 với điểm nhấn là màn hình 12.1 inch độ phân giải 3K, hiệu năng từ chip Snapdragon 7 Gen 3 và khả năng tương thích đa hệ sinh thái.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới nhất thuộc phân khúc tầm trung mang tên HONOR Pad 20. Đây là phiên bản kế nhiệm của dòng Pad 10 trước đó, mang đến những nâng cấp toàn diện về khả năng hiển thị, hiệu năng xử lý và dung lượng pin, đồng thời duy trì mức giá cạnh tranh cho người dùng phổ thông.

HONOR Pad 20 ra mắt với cấu hình ấn tượng

Màn hình 3K và công nghệ bảo vệ mắt thế hệ mới

Điểm thu hút nhất trên HONOR Pad 20 là màn hình TFT LCD IPS kích thước lớn 12.1 inch, đạt độ phân giải 3K (3,000 x 1,872 pixel). Với mật độ điểm ảnh 292 PPI và tần số quét thích ứng 120Hz, thiết bị đảm bảo trải nghiệm vuốt chạm mượt mà cùng hình ảnh sắc nét. Màn hình này hỗ trợ dải màu rộng DCI-P3 với 1.07 tỷ màu, độ tương phản 1500:1 và độ sáng đạt ngưỡng 700 nits, cho phép quan sát rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Đáng chú ý, HONOR cung cấp hai lựa chọn hiển thị: bản tiêu chuẩn và bản Soft Light Edition. Phiên bản Soft Light sử dụng lớp phủ chống chói kép mờ, giúp giảm hiện tượng phản xạ ánh sáng và mô phỏng kết cấu của giấy, mang lại cảm giác dễ chịu cho mắt khi đọc sách hoặc ghi chú trong thời gian dài.

Máy tính bảng HONOR có màn hình khá chất lượng

Hiệu năng từ chip Snapdragon 7 Gen 3 và tích hợp AI

Về sức mạnh phần cứng, HONOR Pad 20 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3. Con chip này bao gồm một lõi Cortex-A715 tốc độ 2.63GHz, ba lõi Cortex-A715 tốc độ 2.4GHz và bốn lõi Cortex-A510 tốc độ 1.8GHz, đáp ứng tốt các nhu cầu từ giải trí đến làm việc đa nhiệm.

Về phần mềm, máy vận hành trên hệ điều hành MagicOS 10 (dựa trên Android 16). Giao diện được tối ưu theo phong cách desktop, hỗ trợ đa cửa sổ linh hoạt. Đặc biệt, HONOR đã tích hợp sâu các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giáo dục như: tự động ghi chép bài giảng, sắp xếp ghi chú thông minh và trợ lý ôn thi, giúp tối ưu hóa hiệu suất học tập cho sinh viên.

Máy tính bảng HONOR cho hiệu năng khá mạnh mẽ

Khả năng kết nối đa nền tảng và thời lượng pin ấn tượng

HONOR Pad 20 thể hiện sự linh hoạt khi hỗ trợ bút cảm ứng Magic-Pencil 4s và cho phép kết nối liên thông với các thiết bị chạy Android, HarmonyOS và thậm chí là iOS. Người dùng có thể dễ dàng truyền tệp, cộng tác thiết bị và ghép nối với AirPods, tạo sự thuận tiện tối đa cho những ai sử dụng hệ sinh thái hỗn hợp.

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lớn 10,100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66W. Trong hộp bán lẻ, nhà sản xuất tặng kèm củ sạc nhanh 45W. Hệ thống âm thanh cũng được chú trọng với cụm 6 loa chất lượng cao, mang lại trải nghiệm giải trí sống động. Về camera, máy trang bị cảm biến 8MP (f/2.0) ở mặt sau và 8MP (f/2.2) ở mặt trước phục vụ nhu cầu gọi video.

HONOR Pad 20 sở hữu giá bán hấp dẫn

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng giá dự kiến quy đổi từ thị trường quốc tế cho các phiên bản cấu hình của HONOR Pad 20:

Phiên bản Cấu hình (RAM/ROM) Giá quy đổi (VND) Lingyue Edition (Tiêu chuẩn) 6GB/128GB Khoảng 8.14 triệu Lingyue Edition (Tiêu chuẩn) 8GB/128GB Khoảng 8.92 triệu Soft-Light Edition 8GB/128GB Khoảng 9.70 triệu Soft-Light Edition 8GB/256GB Khoảng 11.64 triệu Soft-Light Edition 12GB/256GB Khoảng 13.19 triệu

Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc thời trang bao gồm: Xám, Xanh lá và Hồng. Trong thời gian chờ đợi HONOR Pad 20 chính thức cập bến thị trường Việt Nam, người dùng có thể cân nhắc mẫu HONOR Pad 10 với mức giá đang rất tốt.