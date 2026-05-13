HONOR Pad 20 ra mắt: Màn hình 3K và chip Snapdragon 7 Gen 3 khuấy động phân khúc tầm trung HONOR vừa giới thiệu mẫu máy tính bảng Pad 20 với màn hình 12,1 inch độ phân giải 3K và viên pin 10.100mAh. Thiết bị sở hữu chip Snapdragon 7 Gen 3 mạnh mẽ, hướng tới nhu cầu học tập và giải trí.

HONOR vừa chính thức trình làng mẫu máy tính bảng Pad 20, một giải pháp công nghệ mới hướng tới phân khúc tablet Android tầm trung. Thiết bị gây ấn tượng nhờ sự cân bằng giữa khả năng hiển thị chất lượng cao và hiệu suất xử lý ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, giải trí và làm việc cơ bản của người dùng hiện đại.

Màn hình 12,1 inch độ phân giải 3K sắc nét

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên HONOR Pad 20 chính là màn hình LCD kích thước lớn 12,1 inch. Tấm nền này hỗ trợ độ phân giải lên đến 3K cùng tỷ lệ khung hình 16:10, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và độ chi tiết cao. Thông số này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần đọc tài liệu, xem phim hoặc sử dụng tính năng chia đôi màn hình để xử lý đa nhiệm hiệu quả hơn.

HONOR Pad 20 có cấu hình phần cứng khá tốt

Hiệu năng từ chip Snapdragon 7 Gen 3 và thời lượng pin ấn tượng

Bên trong, HONOR Pad 20 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Đây là dòng chip được đánh giá cao về khả năng tối ưu điện năng và hiệu năng xử lý trong phân khúc cận cao cấp. Kết hợp với hệ điều hành MagicOS 10.0, máy mang lại trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ phổ thông.

Để duy trì hoạt động cho màn hình độ phân giải cao, HONOR đã trang bị viên pin dung lượng lên tới 10.100mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Với mức dung lượng này, người dùng có thể yên tâm sử dụng máy trong thời gian dài mà không quá lo lắng về việc cạn năng lượng giữa chừng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình LCD 12,1 inch, độ phân giải 3K, tỷ lệ 16:10 Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bộ nhớ RAM Tối đa 8GB Lưu trữ nội bộ Tối đa 256GB Dung lượng pin 10.100mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành MagicOS 10.0 Âm thanh Hệ thống 6 loa ngoài

Khả năng đa phương tiện và kết nối

Về khả năng chụp ảnh và gọi video, thiết bị sở hữu camera sau 8MP được đặt trong cụm mô-đun hình tròn nổi bật. Camera trước cũng có độ phân giải 8MP, đáp ứng tốt các nhu cầu học trực tuyến, họp qua video hay quét tài liệu cơ bản. Điểm cộng lớn khác là hệ thống âm thanh 6 loa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh vòm sống động khi xem nội dung giải trí.

HONOR Pad 20 cung cấp cho người dùng các lựa chọn bộ nhớ RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB. Sản phẩm sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Hồng, Xanh lá và Xám, mang lại vẻ ngoài thời trang và hiện đại cho thiết bị.