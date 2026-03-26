HONOR Pad X10 ra mắt với pin 10.100 mAh và màn hình 90Hz giá từ 5 triệu đồng Mẫu máy tính bảng mới của HONOR sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối, chip Snapdragon 680 cùng các tính năng hỗ trợ giáo dục chuyên dụng trong phân khúc giá rẻ.

HONOR vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng Pad X10 tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm được thiết kế hướng đến đối tượng sinh viên và người dùng văn phòng, tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất ổn định và thời lượng sử dụng bền bỉ.

Màn hình 11 inch tích hợp công nghệ bảo vệ mắt

HONOR Pad X10 sở hữu màn hình LCD kích thước 11 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét 90Hz và độ sáng tối đa 500 nits, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà cùng khả năng hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 84%.

Để bảo vệ thị lực cho người dùng, thiết bị đã đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy. Ngoài ra, máy còn tích hợp chế độ đọc sách điện tử (e-book) và chế độ ánh sáng tự nhiên, giúp giảm tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Cấu hình ổn định với chip Snapdragon 680

Bên trong, HONOR Pad X10 được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 680. Chipset này bao gồm 8 nhân (4 lõi Cortex-A73 tốc độ 2.4GHz và 4 lõi Cortex-A53 tốc độ 1.9GHz) kết hợp cùng GPU Adreno 610. Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt, đồng thời hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

Về khả năng chụp ảnh, máy được trang bị camera sau 5MP và camera trước 5MP, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như gọi video hoặc chụp tài liệu. Thiết bị vận hành trên giao diện MagicOS dựa trên hệ điều hành Android 16.

Thời lượng pin ấn tượng và tính năng giáo dục

Điểm nhấn lớn nhất trên HONOR Pad X10 là viên pin dung lượng 10.100 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, dung lượng này cho phép thiết bị phát video liên tục lên đến 22 giờ, nghe nhạc trong 123 giờ và có thời gian chờ đạt 97 ngày. Máy đi kèm bộ sạc công suất 15W.

HONOR Pad X10 được tích hợp nhiều tính năng dành cho trẻ em

Ngoài ra, HONOR còn tích hợp không gian học tập chuyên dụng với các chế độ chống xao nhăng và chức năng kiểm soát của phụ huynh. Về phần cứng, máy sở hữu hệ thống 4 loa âm thanh nổi, thân máy bằng kim loại bền bỉ với độ dày chỉ 7.25mm và trọng lượng 499g. Thiết bị cũng đạt chứng nhận SGS năm sao về khả năng chống rơi và chịu áp lực.

Thông tin giá bán các phiên bản

HONOR Pad X10 được mở bán với hai tùy chọn màu sắc là Xanh da trời và Xám sao. Mức giá cụ thể cho từng phiên bản như sau: