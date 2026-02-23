HONOR Pad X8b ra mắt với pin 10,100 mAh và màn hình bảo vệ mắt 90Hz Mẫu tablet mới của HONOR sở hữu chip Snapdragon 680, màn hình 11 inch đạt chứng nhận TÜV Rheinland và thời lượng pin chờ lên tới 97 ngày trong phân khúc giá rẻ.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới mang tên Pad X8b tại thị trường quốc tế. Đây là thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ, tập trung vào trải nghiệm hiển thị an toàn cho mắt, hệ thống âm thanh chất lượng cao và dung lượng pin vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Màn hình 11 inch tích hợp công nghệ bảo vệ thị lực

HONOR Pad X8b sở hữu màn hình TFT LCD kích thước 11 inch với độ phân giải 1,920 x 1,200 pixel. Với tần số quét 90Hz và độ sáng tối đa 500 nits, thiết bị đảm bảo khả năng hiển thị mượt mà và rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng, đặc biệt là môi trường văn phòng.

HONOR Pad X8b ra mắt với nhiều tính năng hấp dẫn

Điểm đáng chú ý nhất trên màn hình này là chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh và hiển thị không nhấp nháy. Tính năng này giúp bảo vệ mắt tối ưu cho những người dùng thường xuyên phải làm việc, đọc tài liệu hoặc xem video trong thời gian dài.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng xử lý

Về sức mạnh bên trong, HONOR Pad X8b được trang bị vi xử lý Snapdragon 680 được sản xuất trên tiến trình 6nm. Mặc dù là con chip đã ra mắt từ năm 2021, Snapdragon 680 vẫn được đánh giá là lựa chọn hợp lý cho các dòng tablet giá rẻ nhờ khả năng tối ưu điện năng hiệu quả, đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như duyệt web, học trực tuyến và giải trí nhẹ nhàng.

Các tính năng chính của máy tính bảng HONOR Pad X8b

Thiết bị đi kèm RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB, hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB thông qua thẻ nhớ microSD. Hệ thống camera bao gồm một cảm biến sau 5 megapixel có tính năng tự động lấy nét và một camera trước 5 megapixel phục vụ nhu cầu gọi video.

Dung lượng pin 10,100 mAh và hệ thống loa đa kênh

Một trong những thông số ấn tượng nhất của HONOR Pad X8b là viên pin dung lượng 10,100 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức pin này cho phép thiết bị có thời gian chờ lên đến 97 ngày. Máy sử dụng cổng sạc USB Type-C nhưng hiện chưa công bố chi tiết về công suất sạc nhanh.

Máy tính bảng mới của HONOR là đối thủ đáng gờm trong phân khúc giá rẻ

Về mặt âm thanh, máy được trang bị hệ thống 4 loa tinh chỉnh bởi công nghệ HONOR Sound, mang lại trải nghiệm âm thanh nổi sống động. Dù sở hữu viên pin lớn, Pad X8b vẫn duy trì thiết kế tương đối mỏng nhẹ với độ dày 7.25mm và trọng lượng khoảng 496 gram.

Thông số kỹ thuật và giá bán

HONOR Pad X8b được cài sẵn giao diện MagicOS 10 dựa trên hệ điều hành Android 16, tích hợp sẵn các công cụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và tính năng kiểm soát của phụ huynh.

Thông số Chi tiết Màn hình 11 inch TFT LCD, 90Hz, 1,920 x 1,200 pixel Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 680 RAM/ROM 4GB / 128GB (Hỗ trợ microSD 2TB) Pin 10,100 mAh (Chờ 97 ngày) Trọng lượng 496 gram Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16)

Tại thị trường Ả Rập Xê Út, HONOR Pad X8b có mức giá niêm yết là 649 SAR (tương đương khoảng 4.49 triệu đồng) cho phiên bản Wi-Fi màu Xám Không Gian. Đối với người dùng tìm kiếm lựa chọn nhỏ gọn hơn, phiên bản HONOR Pad X7 hiện cũng đang được phân phối tại các hệ thống bán lẻ như CellphoneS với mức giá cạnh tranh.