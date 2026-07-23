Honor Pad X9 Max: Máy tính bảng 13 inch màn hình 120Hz và pin 10.100mAh ra mắt Honor Pad X9 Max kết hợp màn hình lớn 13 inch, hệ thống 4 loa IMAX Enhanced và viên pin dung lượng lớn, mang lại lựa chọn giải trí mạnh mẽ trong phân khúc máy tính bảng phổ thông.

Honor vừa chính thức mở rộng dòng máy tính bảng phân khúc phổ thông với sự xuất hiện của Pad X9 Max. Thiết bị này tập trung vào trải nghiệm không gian hiển thị rộng lớn và thời lượng pin bền bỉ, hướng đến nhóm người dùng mới bắt đầu sử dụng tablet hoặc có nhu cầu giải trí cơ bản.

Honor Pad X9 Max được định vị là mẫu máy tính bảng đa năng cho người mới bắt đầu.

Màn hình 13 inch tối ưu cho giải trí và đọc sách

Điểm nhấn lớn nhất trên Honor Pad X9 Max là tấm nền LCD kích thước 13 inch với độ phân giải 2500x1560 pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Với độ sáng tối đa 700 nits, thiết bị đảm bảo khả năng hiển thị tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Để bảo vệ thị lực người dùng, Honor đã tích hợp chế độ đọc sách giống như giấy (paper-like), công nghệ điều chỉnh độ sáng DC Dimming và đạt chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh. Những tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên xem video hoặc đọc tài liệu trong thời gian dài.

Cấu hình phần cứng và khả năng vận hành

Về sức mạnh xử lý, Honor Pad X9 Max được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Máy có các tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong 256GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa 2TB. Thiết bị vận hành trên giao diện MagicOS 10 tùy biến từ hệ điều hành Android 16.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 13 inch LCD, 120Hz, 700 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 Bộ nhớ RAM 4GB/6GB, ROM 128GB/256GB Pin và Sạc 10.100mAh, sạc nhanh 45W Âm thanh 4 loa IMAX Enhanced Trọng lượng 618 grams

Năng lượng bền bỉ và hệ thống âm thanh sống động

Để duy trì hoạt động cho màn hình kích thước lớn, Honor trang bị viên pin dung lượng 10.100mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức dung lượng này cho phép máy phát video liên tục trong 16 giờ hoặc đọc sách trong 13 giờ. Công nghệ sạc nhanh 45W giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin lớn này.

Trải nghiệm âm thanh cũng được chú trọng với hệ thống 4 loa đạt chuẩn IMAX Enhanced, hứa hẹn mang lại không gian âm thanh vòm sống động cho các tác vụ xem phim và nghe nhạc.

Thiết kế và các hạn chế cần lưu ý

Honor Pad X9 Max sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối chắc chắn với trọng lượng 618 grams. Máy hỗ trợ các phụ kiện tùy chọn như bút cảm ứng và bàn phím để phục vụ nhu cầu ghi chú hoặc xử lý công việc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí, thiết bị vẫn tồn tại một số điểm hạn chế về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, hệ thống camera chỉ dừng lại ở mức cơ bản với cảm biến 5MP cho cả mặt trước và mặt sau. Các tiêu chuẩn kết nối cũng không phải là mới nhất khi chỉ hỗ trợ Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1. Dù vậy, những thông số này được đánh giá là vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng mục tiêu mà Honor hướng tới.

Tại thị trường Anh, Honor Pad X9 Max có mức giá khởi điểm là 349,99 bảng Anh cho phiên bản 4GB+128GB và 449,99 bảng Anh cho phiên bản 6GB+256GB. Hiện tại, hãng chỉ cung cấp một lựa chọn màu sắc duy nhất là màu Xám.