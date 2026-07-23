HONOR Pad X9 Max ra mắt: Màn hình 13 inch 120Hz, pin 10,100mAh và MagicOS 10 HONOR vừa trình làng mẫu máy tính bảng HONOR Pad X9 Max sở hữu màn hình 13 inch 120Hz, viên pin dung lượng 10,100mAh hỗ trợ sạc 45W cùng hệ điều hành MagicOS 10.

Thị trường máy tính bảng vừa đón nhận sản phẩm mới mang tên HONOR Pad X9 Max. Mẫu tablet này hướng tới nhóm người dùng cần thiết bị màn hình rộng để làm việc, học tập và giải trí đa phương tiện với điểm nhấn là tấm nền 13 inch 120Hz cùng viên pin dung lượng lên tới 10,100mAh.

HONOR Pad X9 Max ra mắt

Thông số kỹ thuật nổi bật của HONOR Pad X9 Max

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 13 inch LCD, 2500 x 1560 pixels, 120Hz, 700 nits, 1.07 tỷ màu Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 Bộ nhớ RAM / ROM 4GB/128GB hoặc 6GB/256GB (Thẻ nhớ mở rộng tối đa 2TB) Pin & Sạc 10,100mAh, sạc nhanh công suất 45W Hệ điều hành MagicOS 10 (xây dựng trên Android 16) Âm thanh 4 loa vòm chuẩn IMAX Enhanced Kích thước & Trọng lượng Mỏng 6.72mm, trọng lượng khoảng 618g, vỏ nhôm nguyên khối

Màn hình 13 inch hiển thị sắc nét cùng tần số quét 120Hz

HONOR Pad X9 Max thu hút sự chú ý nhờ không gian hiển thị rộng rãi kích thước 13 inch. Tấm nền LCD của máy sở hữu độ phân giải 2500 x 1560 pixels kết hợp cùng tần số quét 120Hz mang lại phản hồi vuốt chạm mượt mà. Bên cạnh đó, phần viền được tối ưu mỏng giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 88%.

Màn hình này hỗ trợ hiển thị 1.07 tỷ màu cùng độ sáng tối đa đạt 700 nits. Nhằm bảo vệ thị lực người dùng trong quá trình sử dụng lâu dài, HONOR trang bị công nghệ khử nhấp nháy DC dimming, chứng nhận giảm ánh sáng xanh từ TÜV Rheinland và chế độ hiển thị giả lập mặt giấy sách.

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Hiệu năng Snapdragon 6s 4G Gen 2 và viên pin dung lượng 10,100mAh

Cung cấp sức mạnh phần cứng cho HONOR Pad X9 Max là bộ vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2. Cấu hình này đáp ứng tốt các tác vụ học tập, làm việc văn phòng và giải trí đa phương tiện thường ngày.

Sản phẩm cung cấp tùy chọn bộ nhớ RAM tối đa 6GB và bộ nhớ trong lên tới 256GB. Người dùng cũng có thể mở rộng thêm dung lượng lưu trữ tài liệu thông qua thẻ nhớ ngoài microSD với dung lượng hỗ trợ tối đa lên đến 2TB.

HONOR Pad X9 Max có dung lượng pin khủng

Một ưu điểm quan trọng khác của thiết bị là viên pin dung lượng khổng lồ 10,100mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này cung cấp thời gian phát video liên tục lên tới 16 giờ hoặc đọc sách suốt 13 giờ chỉ với một lần sạc đầy.

Nền tảng MagicOS 10 tối ưu kết nối đa thiết bị

HONOR Pad X9 Max được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 tùy biến dựa trên hệ điều hành Android 16 mới. Phiên bản phần mềm này bổ sung công cụ AI Memo giúp ghi chú thông minh và trình quản lý tệp tin trực quan theo phong cách giao diện máy tính cá nhân.

Sản phẩm có thiết kế hiện đại

Đáng chú ý, tính năng chia sẻ dữ liệu đa nền tảng cho phép thiết bị trao đổi file linh hoạt với các hệ điều hành khác như Android, iOS, HarmonyOS, Windows và macOS. Về khả năng quay chụp, máy sở hữu camera sau 5MP hỗ trợ lấy nét tự động và camera trước 5MP đáp ứng nhu cầu gọi video hoặc học trực tuyến.

Hệ thống 4 loa IMAX Enhanced và thiết kế kim loại mỏng nhẹ

Trải nghiệm âm thanh trên HONOR Pad X9 Max được nâng cấp với hệ thống 4 loa tích hợp công nghệ âm thanh vòm IMAX Enhanced. Máy hỗ trợ các phương thức kết nối bao gồm Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 và cổng sạc USB Type-C.

Đây là lựa chọn tuyệt vời của người dùng

Dù mang màn hình 13 inch cùng viên pin lớn, thiết bị vẫn giữ được kích thước mỏng 6.72mm và trọng lượng khoảng 618g nhờ kết cấu vỏ nhôm nguyên khối. Máy cũng tương thích với các phụ kiện tùy chọn như bút cảm ứng Honor Magic Pencil 4s và bàn phím thông minh Smart Bluetooth Keyboard.

Giá bán và khả năng thương mại hóa

HONOR Pad X9 Max hiện đã xuất hiện trên website chính thức của hãng tại thị trường Anh với phiên bản màu Xám. Mức giá niêm yết cho từng tùy chọn cấu hình như sau:

Phiên bản RAM 4GB + ROM 128GB: 349.99 Bảng Anh (tương đương khoảng 12.32 triệu đồng).

Phiên bản RAM 6GB + ROM 256GB: 449.99 Bảng Anh (tương đương khoảng 17.61 triệu đồng).

Hiện tại, thương hiệu vẫn chưa công bố ngày mở bán chính thức cũng như kế hoạch phân phối dòng máy tính bảng này tại các thị trường quốc tế khác.