HONOR phát triển smartphone pin 12,000 mAh: Tham vọng định nghĩa lại tiêu chuẩn pin trâu HONOR đang chuẩn bị ra mắt loạt smartphone mới sở hữu dung lượng pin lên tới 12,000 mAh cùng công nghệ pin kép hỗ trợ sạc nhanh 120W. Chiến lược này giúp hãng củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc thiết bị có thời lượng sử dụng siêu dài.

HONOR đang cho thấy tham vọng chiếm lĩnh phân khúc điện thoại dung lượng pin lớn khi liên tục phát triển các dòng sản phẩm mới. Sau khi gia nhập thị trường smartphone pin 10,000 mAh với dòng WIN, thương hiệu này dự kiến sẽ tung ra thêm bốn mẫu điện thoại mới, nâng tổng số thiết bị trong phân khúc này lên con số 7.

HONOR đang phát triển điện thoại có pin khủng

Đột phá với viên pin dung lượng 12,000 mAh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lộ trình sắp tới của HONOR là thiết bị sở hữu viên pin lên tới 12,000 mAh. Đây là mức dung lượng kỷ lục đối với một chiếc smartphone tầm trung, làm mờ ranh giới giữa điện thoại thông minh và pin sạc dự phòng. Việc trang bị viên pin siêu lớn giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng lên nhiều ngày chỉ với một lần sạc, đáp ứng nhu cầu của những người dùng thường xuyên di chuyển.

Smartphone pin 12000 mAh của HONOR sẽ cho thời gian sử dụng ấn tượng

Công nghệ pin kép và giải pháp sạc nhanh 120W

Bên cạnh dung lượng, HONOR còn nghiên cứu giải pháp pin kép với cấu trúc hai cell dung lượng 10,000 mAh. Kiến trúc này mang lại những ưu điểm vượt trội về mặt kỹ thuật:

Kiểm soát nhiệt độ: Thiết kế hai cell giúp phân tán nhiệt lượng tốt hơn trong quá trình nạp và xả năng lượng.

Thiết kế hai cell giúp phân tán nhiệt lượng tốt hơn trong quá trình nạp và xả năng lượng. Tối ưu tốc độ sạc: Cho phép tích hợp công nghệ sạc nhanh 120W trên một viên pin dung lượng lớn, giải quyết bài toán thời gian sạc vốn là nhược điểm của các dòng pin trâu.

Cho phép tích hợp công nghệ sạc nhanh 120W trên một viên pin dung lượng lớn, giải quyết bài toán thời gian sạc vốn là nhược điểm của các dòng pin trâu. Hiệu suất ổn định: Duy trì tuổi thọ pin tốt hơn so với cấu trúc một cell truyền thống khi sạc ở cường độ cao.

HONOR đã ra mắt khá nhiều điện thoại pin khủng

Vị thế cạnh tranh và xu hướng thị trường

Hiện nay, HONOR đang nắm giữ lợi thế lớn tại thị trường nội địa. Trong phân khúc smartphone pin từ 10,000 mAh trở lên, phần lớn các model đang lưu hành đều thuộc về thương hiệu này. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp duy nhất là vivo Y600 Pro với viên pin 10,200 mAh, tuy nhiên thiết bị này tập trung vào phân khúc giá thấp hơn.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Dung lượng pin kỷ lục 12,000 mAh Cấu trúc pin Pin kép (Dual-cell) 10,000 mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh 120W Dòng máy dự kiến HONOR X80, HONOR Power 3, WIN 2

Trong khi các thương hiệu như OPPO, Xiaomi hay Huawei vẫn đang ở giai đoạn thăm dò thị trường bằng các mẫu thử nghiệm, HONOR đã sẵn sàng thương mại hóa hàng loạt sản phẩm. Động thái này không chỉ củng cố thương hiệu mà còn có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới cho smartphone Android về thời lượng pin trong những năm tới.