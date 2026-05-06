HONOR Play 11 Plus trình làng: Màn hình kỷ lục 6500 nits và pin dung lượng 7000mAh Mẫu smartphone tầm trung mới của HONOR gây ấn tượng với độ sáng màn hình kỷ lục 6500 nits, viên pin 7000mAh nhưng vẫn duy trì thiết kế siêu mỏng chỉ 7.34mm.

HONOR vừa chính thức giới thiệu Play 11 Plus, một chiếc smartphone 5G thuộc phân khúc tầm trung với cấu hình phần cứng gây bất ngờ. Thiết bị không chỉ sở hữu viên pin dung lượng lớn mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới về độ sáng màn hình trong phân khúc, kết hợp cùng các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của hãng.

Màn hình AMOLED với độ sáng vượt ngưỡng 6500 nits

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên HONOR Play 11 Plus chính là màn hình AMOLED kích thước 6.6 inch. Bảng điều khiển này sở hữu độ phân giải 2,600 x 1,200 pixel, hỗ trợ dải màu DCI-P3 cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác. Đáng kinh ngạc nhất là độ sáng tối đa có thể đạt mức 6,500 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt trực tiếp.

Để đảm bảo sức khỏe người dùng, HONOR tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3840Hz, giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài. Toàn bộ bề mặt màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực aluminosilicate, tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập.

Cấu hình phần cứng và hệ sinh thái MagicOS 10

Về sức mạnh xử lý, thiết bị được trang bị chipset Dimensity 6500 Elite, đi kèm với dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Cấu hình này đáp ứng tốt các nhu cầu từ tác vụ văn phòng cơ bản đến giải trí đa phương tiện và chơi game ở mức thiết lập trung bình.

HONOR Play 11 Plus vận hành trên nền tảng Android 16 với giao diện tùy biến MagicOS 10. Điểm khác biệt nằm ở việc tích hợp sâu các tính năng AI bao gồm: trợ lý thông minh YOYO, công cụ ghi chú AI, dịch thuật thời gian thực và hệ thống tự động tối ưu hóa tài nguyên phần cứng dựa trên thói quen người dùng.

Thiết kế siêu mỏng và dung lượng pin đột phá

Mặc dù tích hợp viên pin lên tới 7,000mAh, HONOR Play 11 Plus vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh với độ dày chỉ 7.34mm và trọng lượng 185 gram. Đây là nỗ lực tối ưu hóa không gian linh kiện đáng kể của hãng. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây và tính năng sạc ngược cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

Thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR Play 11 Plus

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 6.6 inch AMOLED, 6500 nits, 3840Hz PWM Vi xử lý Dimensity 6500 Elite Bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM Camera sau 50MP (f/1.8), Zoom kỹ thuật số 10x Camera trước 8MP Pin 7000mAh, Sạc nhanh, Sạc ngược Kết nối 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Hồng ngoại Độ bền Kháng nước IP66

Khả năng nhiếp ảnh và các tiện ích đi kèm

Hệ thống camera sau của máy sử dụng cảm biến chính 50 megapixel với khẩu độ f/1.8, hỗ trợ các thuật toán xử lý ảnh đêm và zoom kỹ thuật số 10x. Mặt trước là camera selfie 8 megapixel đặt trong phần khuyết nhỏ của màn hình. Các tính năng bổ sung đáng giá khác bao gồm cảm biến vân tay dưới màn hình, hệ thống loa stereo kép, điều khiển hồng ngoại và chuẩn kháng nước IP66.

Tại thị trường quốc tế, HONOR Play 11 Plus có giá khởi điểm từ 2,199 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8.46 triệu đồng). Máy cung cấp hai lựa chọn màu sắc sang trọng là Vàng Mặt Trời và Bạc Lanyue (Bạc Ánh Trăng).