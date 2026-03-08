HONOR Play 11 Pro ra mắt: Pin 7.000 mAh trong thân máy mỏng 7,34 mm, giá 8,17 triệu HONOR Play 11 Pro vừa trình làng tại Trung Quốc với viên pin 7.000 mAh, màn hình OLED 6.500 nits nhưng sở hữu thân máy siêu mỏng 7,34 mm cùng chip Dimensity 6500.

HONOR vừa chính thức mở bán mẫu điện thoại thông minh Play 11 Pro tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị gây chú ý lớn khi trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7.000 mAh nhưng vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ 7,34 mm. Đi kèm với đó là màn hình OLED có độ sáng tối đa lên tới 6.500 nits và bộ vi xử lý Dimensity 6500, mức giá niêm yết từ 2.099 Nhân dân tệ (khoảng 8,17 triệu đồng).

HONOR Play 11 Pro ra mắt

Đột phá thiết kế siêu mỏng và độ bền đạt chứng nhận SGS

Thông thường, những dòng smartphone sở hữu viên pin dung lượng lớn trên 6.000 mAh phải chịu nhược điểm về độ dày và trọng lượng nặng. Tuy nhiên, HONOR Play 11 Pro đã tối ưu hóa kết cấu phần cứng để đạt được độ mỏng chỉ 7,34 mm cùng trọng lượng 185 g, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái.

Bên cạnh kiểu dáng mỏng nhẹ, độ bền của máy cũng được tăng cường với khung kim loại nguyên khối. Mẫu smartphone này đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, đồng thời nhận chứng nhận chống rơi năm sao từ tổ chức kiểm định SGS, giúp nâng cao khả năng chịu va đập trong quá trình sử dụng thực tế.

Màn hình OLED 1,5K sở hữu độ sáng kỷ lục 6.500 nits

Điện thoại có màn hình siêu sáng

Mặt trước của HONOR Play 11 Pro là màn hình OLED phẳng kích thước 6,6 inch, đạt độ phân giải 1,5K sắc nét và tần số quét 120Hz. Điểm ấn tượng nhất ở linh kiện này là độ sáng đỉnh lên tới 6.500 nits, cho phép hiển thị rõ ràng các nội dung ngay cả dưới nguồn ánh sáng mạnh như mặt trời chiếu trực tiếp.

Đồng thời, viền màn hình được làm mỏng tối đa giúp tỷ lệ hiển thị so với thân máy đạt tới 95%. Để bảo vệ thị lực người dùng trong điều kiện thiếu sáng, HONOR tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3.840Hz, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng vào ban đêm.

Cấu hình chip Dimensity 6500 và công nghệ pin dùng 6 năm

HONOR Play 11 Pro có pin 7000 mAh ấn tượng

Về sức mạnh hiệu năng, HONOR Play 11 Pro vận hành trên vi xử lý MediaTek Dimensity 6500, kết hợp cùng RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Mặc dù máy không hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD, dung lượng lưu trữ 256GB tiêu chuẩn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của đa số người dùng phổ thông.

Trọng tâm kỹ thuật của sản phẩm nằm ở viên pin silicon-carbon 7.000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này đạt chuẩn độ bền cao, duy trì được ít nhất 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc và xả, tương đương khoảng 6 năm sử dụng liên tục. Về phần mềm, thiết bị chạy giao diện MagicOS 10 phát triển trên nền tảng Android 16.

Thông số hệ thống máy ảnh và giá bán niêm yết

Cận cảnh cụm camera sau của điện thoại

Khả năng nhiếp ảnh của máy được đảm nhiệm bởi camera chính phía sau có độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp ảnh chi tiết trong điều kiện đủ sáng. Mặt trước trang bị ống kính selfie 8MP phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cá nhân. Nhiều phân tích kỹ thuật cho thấy HONOR Play 11 Pro có nhiều điểm tương đồng về thiết kế và phần cứng với mẫu HONOR X80i từng xuất hiện trước đó.

Bảng thông số kỹ thuật HONOR Play 11 Pro

Thông số Chi tiết Màn hình OLED 6,6 inch, 1,5K, 120Hz, 6.500 nits, PWM 3.840Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6500 Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 256GB Pin & Sạc 7.000 mAh, sạc nhanh 45W Camera Chính 50MP / Selfie 8MP Độ bền Kháng nước IP66, chuẩn chống rơi SGS 5 sao Kích thước & Trọng lượng Dày 7,34 mm, nặng 185 g Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16)

Hiện tại, HONOR Play 11 Pro đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Trung Quốc với mức giá 2.099 Nhân dân tệ (khoảng 8,17 triệu đồng) cho phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM. Mẫu điện thoại có ba tùy chọn màu sắc gồm Bạc Ánh Trăng, Vàng Bình Minh và Đen Huyền Bí.