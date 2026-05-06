HONOR Play 70C ra mắt: Smartphone giá rẻ có màn hình 90Hz và pin 5300 mAh

HONOR vừa mở rộng dải sản phẩm phổ thông tại thị trường Trung Quốc với việc ra mắt mẫu smartphone mới mang tên HONOR Play 70C. Đây là thiết bị hướng đến nhóm người dùng cần sự bền bỉ và trải nghiệm hiển thị mượt mà trong phân khúc giá rẻ.

Thiết kế và khả năng hiển thị

HONOR Play 70C sở hữu màn hình LCD kích thước lớn 6,75 inch với độ phân giải HD+. Điểm đáng chú ý nhất trên màn hình này là hỗ trợ tần số quét 90Hz, một tính năng thường thấy trên các dòng máy phân khúc cao hơn, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn.

Cấu hình phần cứng và thời lượng pin

Bên trong, HONOR Play 70C được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM từ 4GB đến 6GB và bộ nhớ trong lên tới 128GB. Cấu hình này được tối ưu để xử lý tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày như duyệt web, mạng xã hội và xem video trực tuyến.

Điểm mạnh nhất của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 5.300mAh. Kết hợp với phần cứng tiết kiệm điện năng, máy hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơi, đáp ứng nhu cầu của người dùng cường độ cao trong suốt cả ngày.

Thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR Play 70C

Thông số Chi tiết Màn hình 6.75 inch, LCD, HD+, 90Hz Vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra RAM 4GB / 6GB Bộ nhớ trong 64GB / 128GB Pin 5,300mAh Camera sau 13MP (Quay phim 1080p, Zoom 10x) Camera trước 5MP Hệ điều hành MagicOS 9.0 (dựa trên Android 15) Kết nối Jack tai nghe 3.5mm

Các điểm nhấn chính của điện thoại

Hệ thống camera và phần mềm

Về khả năng nhiếp ảnh, HONOR Play 70C trang bị camera đơn phía sau độ phân giải 13MP, hỗ trợ quay video Full HD 1080p và zoom kỹ thuật số 10x. Mặt trước là camera selfie 5MP phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản. Việc giản lược thông số camera là sự đánh đổi để tập trung vào hiệu năng pin và màn hình trong tầm giá cạnh tranh.

Về phần mềm, máy chạy trên giao diện MagicOS 9.0 mới nhất dựa trên nền tảng Android 15. Thiết bị cũng giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm, một tính năng vẫn rất phổ biến và cần thiết đối với người dùng phân khúc giá rẻ.

Giá bán và các phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, HONOR Play 70C được phân phối với mức giá cụ thể như sau:

Phiên bản 4GB/64GB: 599 CNY (khoảng 2,3 triệu đồng).

Phiên bản 4GB/128GB: 699 CNY (khoảng 2,69 triệu đồng).

Phiên bản 6GB/128GB: 799 CNY (khoảng 3,07 triệu đồng).

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 2,3 triệu đồng, HONOR Play 70C trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone phổ thông nhờ sự cân bằng giữa giá thành, dung lượng pin và tốc độ làm tươi màn hình.