HONOR Play 80 Plus ra mắt với pin 7500mAh và chip Snapdragon 4 Gen 4 Honor vừa trình làng mẫu smartphone tầm trung Play 80 Plus gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, màn hình 120Hz và hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Honor vừa chính thức bổ sung thành viên thứ ba vào dòng sản phẩm tầm trung của mình mang tên Play 80 Plus tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản tiếp nối sau sự xuất hiện của Play 80 và Play 80 Pro đã được giới thiệu hồi đầu năm, tập trung mạnh vào yếu tố thời lượng sử dụng và trải nghiệm phần mềm mới nhất.

HONOR Play 80 Plus ra mắt với cấu hình khá tốt

Màn hình 120Hz và hiệu năng từ Snapdragon 4 Gen 4

HONOR Play 80 Plus được trang bị màn hình TFT LCD kích thước 6.61 inch. Dù chỉ dừng lại ở độ phân giải HD+, nhưng điểm cộng lớn là tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Đặc biệt, độ sáng tối đa của tấm nền này đạt mức 1.010 nits, cho phép hiển thị nội dung khá rõ ràng ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Về sức mạnh xử lý, máy sử dụng chipset Snapdragon 4 Gen 4 đến từ Qualcomm. Đây là lựa chọn tối ưu cho các tác vụ hàng ngày và giải trí nhẹ nhàng, đảm bảo hiệu suất ổn định trong phân khúc smartphone tầm trung.

HONOR Play 80 Plus dùng chip Snapdragon 4 Gen 4

Viên pin 7.500mAh dẫn đầu phân khúc

Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm chính là viên pin dung lượng lên tới 7.500mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng phát video liên tục trong 20 giờ. Đáng chú ý, Honor cam kết viên pin này vẫn giữ được 80% dung lượng sau 6 năm sử dụng, giải quyết triệt để nỗi lo về độ bền linh kiện theo thời gian.

Điện thoại có pin 7500 mAh đủ dùng trong 2 ngày

Để hỗ trợ nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này, máy đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W và tính năng sạc ngược cho các thiết bị khác. Đây là thông số hiếm thấy trên các dòng điện thoại phổ thông hiện nay.

Phần mềm Android 16 và các tính năng AI

HONOR Play 80 Plus là một trong những thiết bị sớm nhất được cài sẵn giao diện MagicOS 10.0 dựa trên nền tảng Android 16. Hãng cũng tích hợp một phím vật lý chuyên dụng để kích hoạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dùng truy cập nhanh các tiện ích thông minh.

Về khả năng quang học, máy có camera sau đơn độ phân giải 13MP (khẩu độ f/1.8) hỗ trợ quay video Full HD và camera selfie 5MP dạng đục lỗ. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, gia tăng độ bền trong quá trình sử dụng thực tế.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số kỹ thuật Màn hình 6.61 inch TFT LCD, 120Hz, 1.010 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 Bộ nhớ 6GB/128GB hoặc 8GB/256GB Pin 7.500 mAh, sạc nhanh 45W Hệ điều hành MagicOS 10.0 (Android 16) Độ bền Chuẩn IP64

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Thiết bị được ra mắt với ba phiên bản màu sắc gồm Xanh ngọc, Đen và Vàng. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cụ thể cho từng phiên bản như sau:

Phiên bản 6GB RAM/128GB ROM: 1,699 CNY (khoảng 6.55 triệu đồng).

Phiên bản 8GB RAM/256GB ROM: 2,099 CNY (khoảng 8.09 triệu đồng).

Với cấu hình này, HONOR Play 80 Plus hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên thời lượng pin cực dài và sự ổn định của hệ điều hành mới nhất.