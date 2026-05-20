HONOR Power 3 lộ diện cấu hình: Pin 12000 mAh và chip Dimensity 8600 3nm mạnh mẽ Mẫu điện thoại mới của HONOR gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn nhất thị trường lên tới 12000 mAh, kết hợp sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 8600 thế hệ mới.

Thương hiệu HONOR đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm smartphone tại thị trường Trung Quốc với nhiều dòng máy mới. Sau sự xuất hiện của dòng Magic 9 và dòng Win 2 tập trung vào hiệu năng, công ty được cho là đang phát triển HONOR Power 3. Đây là phiên bản kế nhiệm của chiếc Power 2 vốn nổi tiếng với viên pin 10,080 mAh ra mắt vào đầu năm nay.

Cấu hình phần cứng với chip Dimensity 8600 thế hệ mới

Theo tiết lộ từ Digital Chat Station, HONOR Power 3 sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8600. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình công nghệ tiên tiến, nhắm đến phân khúc cận cao cấp nhưng ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Việc sử dụng Dimensity 8600 cho thấy HONOR đang tập trung vào phân khúc người dùng cần một thiết bị có khả năng xử lý mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng cực dài.

Đáng chú ý, chipset này không chỉ dành riêng cho HONOR mà dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu smartphone mới của các thương hiệu khác như vivo, OPPO hay Xiaomi trong thời gian tới. Điều này khẳng định vị thế của Dimensity 8600 như một giải pháp phần cứng chủ chốt cho thị trường smartphone năm 2025.

Pin 12000 mAh – Bước đột phá về thời lượng sử dụng

Điểm nhấn quan trọng nhất trên HONOR Power 3 chính là dung lượng pin. Các nguồn tin rò rỉ cho biết hãng đang thử nghiệm mức dung lượng từ 11,000 mAh đến 12,000 mAh. Nếu thông số này được giữ nguyên trên phiên bản thương mại, đây sẽ là một trong những mẫu smartphone có dung lượng pin lớn nhất thế giới, vượt xa các tiêu chuẩn thông thường hiện nay.

Chiến lược này phản ánh xu hướng thực dụng khi người dùng ngày càng ưu tiên thời gian sử dụng thực tế hơn là độ mỏng của thiết kế. Kết hợp với chip 3nm, HONOR Power 3 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm sử dụng xuyên suốt nhiều ngày mà không cần sạc lại.

Màn hình 1.5K và thiết kế phẳng hiện đại

Về khả năng hiển thị, HONOR Power 3 dự kiến sở hữu màn hình phẳng LTPS kích thước 6.8 inch. Độ phân giải đạt chuẩn 1.5K đi kèm với mặt kính cong nhẹ 2.5D, giúp cân bằng giữa độ sắc nét và khả năng cầm nắm chắc chắn. Thiết kế màn hình phẳng không chỉ giúp tăng độ bền mà còn hạn chế các thao tác chạm nhầm, phù hợp với định hướng một thiết bị tập trung vào hiệu năng thực thụ.

Thời điểm ra mắt và lựa chọn thay thế hiện tại

Với việc HONOR Power 2 mới ra mắt từ tháng 1 năm nay, mẫu Power 3 nhiều khả năng sẽ chỉ chính thức trình làng vào đầu năm sau (2025). Đối với người dùng đang tìm kiếm một thiết bị HONOR có pin dung lượng lớn ngay tại thời điểm này, HONOR X9d 5G là một lựa chọn đáng cân nhắc với các thông số ấn tượng.

Thông số kỹ thuật HONOR X9d 5G Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 RAM 12GB Bộ nhớ trong 256GB Màn hình 6.79 inch AMOLED, 1.07 tỷ màu Camera chính 108MP (hỗ trợ OIS) Dung lượng pin 8,300 mAh (Sạc nhanh 66W) Độ bền IP66/IP68/IP69K

Nhìn chung, HONOR Power 3 đang dần định hình là một thiết bị chủ lực trong phân khúc cận cao cấp, nhắm đến những khách hàng ưu tiên tính ổn định, hiệu năng tốt và thời lượng pin vượt giới hạn thông thường.