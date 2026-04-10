HONOR ra mắt bộ đôi smartphone giá rẻ X5d và X5d Plus với pin 5.260 mAh và Android 15 Hai mẫu điện thoại mới của HONOR gây ấn tượng với màn hình 90Hz mượt mà, dung lượng pin lớn vượt trội trong phân khúc và hệ điều hành MagicOS 9.0 dựa trên Android 15.

Tiếp nối thành công của mẫu Play 80 Pro tại thị trường Trung Quốc, HONOR vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm phân khúc phổ thông bằng việc trình làng bộ đôi HONOR X5d và HONOR X5d Plus. Hai thiết bị này tập trung tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cơ bản thông qua thời lượng pin dài và phần mềm cập nhật mới nhất.

Thiết kế và khả năng hiển thị mượt mà trong phân khúc giá rẻ

HONOR X5d và X5d Plus chia sẻ chung ngôn ngữ thiết kế hiện đại với mặt lưng phẳng và các góc bo cong nhẹ. Điểm nổi bật nhất ở mặt trước là màn hình IPS LCD kích thước lớn 6.74 inch. Mặc dù độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+ cơ bản, nhưng HONOR đã trang bị tần số quét 90Hz – một thông số đáng giá giúp các thao tác cuốt chạm, lướt web trở nên trơn tru hơn đáng kể so với các đối thủ cùng tầm giá.

HONOR X5d và X5d Plus được trang bị màn hình IPS LCD kích thước 6.74 inch với độ phân giải HD+

Hiệu năng ổn định và hệ điều hành Android 15 mới nhất

Về cấu hình phần cứng, cả hai thiết bị đều sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G81 kết hợp cùng bộ nhớ RAM 4GB. Đây là cấu hình vừa đủ để đáp ứng tốt các nhu cầu liên lạc, xem phim và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội hàng ngày.

Đáng chú ý, bộ đôi này được cài sẵn giao diện MagicOS 9.0 ngay khi xuất xưởng. Đây là tùy biến dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 15 mới nhất, mang lại sự tối ưu về bảo mật và các tính năng thông minh cho người dùng ngay từ lần đầu sử dụng.

Sự khác biệt về camera và khả năng lưu trữ

Dù có ngoại hình tương đồng, HONOR đã tạo ra sự phân cấp rõ rệt giữa hai phiên bản thông qua hệ thống camera sau và dung lượng bộ nhớ trong:

HONOR X5d Plus: Được trang bị cảm biến chính độ phân giải cao 50 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh chi tiết tốt hơn. Máy có bộ nhớ trong 128GB.

Được trang bị cảm biến chính độ phân giải cao 50 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh chi tiết tốt hơn. Máy có bộ nhớ trong 128GB. HONOR X5d: Sử dụng ống kính chính 13 megapixel với khẩu độ f/2.2. Dung lượng bộ nhớ trong dừng lại ở mức 64GB.

Cả hai máy đều sở hữu camera phụ QVGA 0.08 megapixel hỗ trợ đo độ sâu và camera trước 5 megapixel phục vụ nhu cầu selfie hoặc gọi video.

Bộ đôi HONOR X5d và X5d Plus hiện có hai tùy chọn màu sắc thanh lịch là xanh dương và đen

Pin dung lượng lớn và các tính năng tiêu chuẩn

Thế mạnh lớn nhất của dòng X5d mới nằm ở viên pin dung lượng 5.260 mAh. Kết hợp với màn hình HD+ tiết kiệm điện năng, bộ đôi này hứa hẹn thời gian sử dụng có thể kéo dài lên đến hai ngày với các tác vụ hỗn hợp. Máy hỗ trợ công nghệ sạc có dây 15W.

Ngoài ra, HONOR còn tích hợp các tiêu chuẩn bảo vệ và tiện ích cần thiết bao gồm khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP54 và cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên giúp mở khóa nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật HONOR X5d HONOR X5d Plus Màn hình 6.74 inch, IPS LCD, 90Hz, HD+ 6.74 inch, IPS LCD, 90Hz, HD+ Vi xử lý MediaTek Helio G81 MediaTek Helio G81 RAM/ROM 4GB / 64GB 4GB / 128GB Camera sau 13MP + 0.08MP 50MP + 0.08MP Pin/Sạc 5.260 mAh / 15W 5.260 mAh / 15W Hệ điều hành MagicOS 9.0 (Android 15) MagicOS 9.0 (Android 15)

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Hiện tại, bộ đôi này đã được giới thiệu với hai màu sắc chủ đạo là Xanh dương và Đen. Mức giá cụ thể như sau:

HONOR X5d (64GB): 369 ringgit (tương đương khoảng 2,4 triệu đồng).

369 ringgit (tương đương khoảng 2,4 triệu đồng). HONOR X5d Plus (128GB): 459 ringgit (tương đương khoảng hơn 3 triệu đồng).

Với mức giá này, HONOR X5d và X5d Plus trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho người dùng cần một thiết bị có pin bền bỉ và phần mềm cập nhật trong tầm giá dưới 3 triệu đồng.