Honor Robot Phone lộ diện video thực tế: Giải mã cơ chế camera gimbal và cánh tay robot Smartphone mới của Honor gây chú ý với hệ thống camera đặt trên cánh tay robot có khả năng tự động theo dõi chủ thể, hứa hẹn mang lại trải nghiệm quay phim chuyên nghiệp.

Trước thềm Hội nghị AI Thế giới (WAIC) diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 18/07, những hình ảnh thực tế đầu tiên về mẫu Honor Robot Phone đã chính thức lộ diện. Video rò rỉ không chỉ xác nhận thiết kế độc bản mà còn cho thấy cách thức vận hành của hệ thống camera tích hợp cánh tay robot và gimbal cơ khí – một hướng đi hoàn toàn mới trong ngành công nghiệp smartphone.

Cơ chế vận hành của hệ thống camera robot

Điểm nhấn lớn nhất của Honor Robot Phone nằm ở cụm camera sau. Theo video rò rỉ từ tài khoản Tech Info trên mạng xã hội X, ứng dụng camera của máy tích hợp một nút bấm chuyên dụng để kích hoạt cánh tay robot. Khi được kích hoạt, hệ thống cơ khí sẽ đẩy cụm camera nhô lên khỏi mặt lưng và định vị gimbal phía trên thân máy.

Video thực tế Honor Robot Phone cho thấy cơ chế gimbal camera đang hoạt động.

Khác với các hệ thống chống rung điện tử (EIS) hay chống rung quang học (OIS) truyền thống, cơ chế gimbal trên Honor Robot Phone có khả năng tự động khóa mục tiêu và theo dõi chủ thể (subject tracking). Ngay cả khi người dùng di chuyển điện thoại nhẹ, cánh tay robot sẽ tự động xoay và tái định hướng để đảm bảo chủ thể luôn nằm trong khung hình, tạo ra những thước phim có độ mượt mà tương đương với các thiết bị quay phim chuyên dụng.

Đánh đổi về thiết kế: Độ dày và không gian linh kiện

Để tích hợp một hệ thống cơ khí phức tạp bao gồm motor, cánh tay chuyển động và gimbal vào trong thân máy, Honor đã phải chấp nhận những thách thức lớn về mặt vật lý. Những ấn tượng ban đầu cho thấy Honor Robot Phone có độ dày thân máy đáng kể so với các flagship hiện nay. Đặc biệt, khu vực cụm camera (camera island) còn nhô cao hơn để chứa toàn bộ cơ chế robot bên trong.

Bên cạnh đó, cạnh phải của thiết bị xuất hiện hệ thống phím vật lý bao gồm nút nguồn, điều chỉnh âm lượng và một nút cảm ứng điện dung mới. Nhiều khả năng đây là nút điều khiển camera chuyên dụng, cho phép người dùng thao tác nhanh các tính năng chụp ảnh hoặc kích hoạt cánh tay robot mà không cần chạm vào màn hình.

Triển vọng và khả năng thương mại

Việc Honor hiện thực hóa ý tưởng smartphone robot cho thấy nỗ lực tìm kiếm sự đột phá trong bối cảnh thiết kế điện thoại đang dần bão hòa. Dù mang lại khả năng quay phim ấn tượng, nhưng độ dày và độ bền của các bộ phận chuyển động vẫn là những dấu hỏi lớn đối với người dùng phổ thông.

Honor dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu điện thoại này tại thị trường Trung Quốc trong quý 3 năm nay. Hiện tại, CEO của công ty đã xác nhận thiết bị đã sẵn sàng để xuất xưởng, tuy nhiên kế hoạch phân phối phiên bản này ra thị trường quốc tế vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.