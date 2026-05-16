HONOR Robot Phone tích hợp gimbal cơ học và camera 200MP sắp ra mắt Mẫu smartphone đột phá của HONOR sở hữu hệ thống gimbal cơ học 3 trục thu nhỏ và cảm biến 200MP, dự kiến trình làng vào quý 3 năm 2026 để cạnh tranh với các dòng flagship và máy quay cầm tay.

Khái niệm về nhiếp ảnh di động chuẩn bị đón nhận một cuộc cách mạng mới khi HONOR chính thức xác nhận khung thời gian ra mắt mẫu Robot Phone. Từng thu hút sự chú ý tại sự kiện MWC đầu năm, chiếc điện thoại tích hợp gimbal cơ học đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng trình làng vào quý 3 năm 2026.

Thông tin chi tiết về sản phẩm vừa được hãng hé lộ tại sự kiện China Night trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Tại đây, HONOR tham gia với vai trò đối tác hình ảnh chính thức, cho phép các khách mời trực tiếp trải nghiệm thiết bị thay vì chỉ quan sát qua tủ kính như trước.

Công nghệ gimbal cơ học 3 trục thu nhỏ đột phá

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Robot Phone là hệ thống gimbal cơ học 3 trục với 4 bậc tự do (4DoF) lần đầu tiên được tích hợp trực tiếp vào điện thoại di động. Để tối ưu hóa không gian bên trong thân máy mỏng nhẹ, HONOR đã thiết kế lại các vi mô-tơ tùy chỉnh, giúp giảm kích thước tới 70% so với các mô-đun chống rung thông thường.

Cụm camera này còn sở hữu khả năng tương tác độc đáo thông qua các chuyển động vật lý. Thiết bị có thể tự động thực hiện các thao tác gật đầu hoặc lắc đầu để cung cấp phản hồi trực quan cho người dùng trong quá trình quay chụp, tạo nên trải nghiệm tương tác thông minh hơn so với các hệ thống camera tĩnh truyền thống.

Sự kết hợp giữa cảm biến 200MP và thuật toán màu sắc Arri

Về khả năng quang học, HONOR Robot Phone trang bị cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200MP. Hệ thống phần cứng này được hỗ trợ bởi các thuật toán theo dõi thông minh AI, cho phép tự động khóa chủ thể và căn chỉnh khung hình theo thời gian thực, đảm bảo độ ổn định cao ngay cả trong các điều kiện chuyển động phức tạp.

Đáng chú ý, HONOR đã hợp tác cùng Arri - thương hiệu máy quay điện ảnh danh tiếng - để tinh chỉnh công nghệ xử lý màu sắc. Sự kết hợp này mang lại chất lượng hình ảnh chuẩn điện ảnh, đi kèm tính năng AI SpinShot hỗ trợ thực hiện các cú máy xoay 90 độ mượt mà, vốn thường chỉ thấy trên các thiết bị quay phim chuyên dụng.

Thách thức thị trường smartphone và máy quay cầm tay

Với lịch trình ra mắt dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, siêu phẩm của HONOR sẽ đối đầu trực tiếp với các dòng máy cao cấp như Pixel 11 Pro. Bên cạnh đó, thiết bị này còn được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho các dòng máy quay cầm tay như DJI Osmo Pocket 4 nhờ tính tiện dụng và hệ thống chống rung cơ học thực thụ.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR Robot Phone