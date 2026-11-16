HONOR thử nghiệm pin 13500 mAh cho điện thoại tầm trung màn hình 7 inch, nối tiếp mốc 11000 mAh Theo leaker Digital Chat Station, HONOR đã sản xuất thử lõi pin khoảng 13500 mAh cho mẫu máy 7 inch tầm trung. Tốc độ sạc, trọng lượng và ngày bán vẫn chưa được công bố.

HONOR được cho là đang sản xuất thử nghiệm một lõi pin có dung lượng tiêu chuẩn khoảng 13500 mAh. Viên pin này dành cho một mẫu điện thoại màn hình 7 inch sắp ra mắt thuộc phân khúc tầm trung, không phải dòng flagship. Thông tin đến từ leaker Digital Chat Station và được Gizmochina dẫn lại, nên vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ hãng.

Từ pin 15000 mAh đến nguyên mẫu 13500 mAh

Hồi đầu tháng, đã xuất hiện thông tin về việc HONOR thử nghiệm lõi pin 15000 mAh. Theo Digital Chat Station, hãng hiện chuyển hướng sang một nguyên mẫu khác, bắt đầu sản xuất thử lõi pin có dung lượng tiêu chuẩn đạt khoảng 13500 mAh.

Lõi pin 13500 mAh rò rỉ cho điện thoại HONOR

Nguồn tin nhấn mạnh viên pin này được thiết kế riêng cho mẫu điện thoại màn hình 7 inch. Đáng chú ý, trang bị này sẽ không xuất hiện trên các dòng flagship cao cấp như nhiều người dự đoán. Thay vào đó, hãng dự kiến đưa nó vào một thiết bị tầm trung.

Màn hình lớn và pin khủng: bài toán dành cho người xem phim, chơi game

Màn hình 7 inch có không gian hiển thị rộng, nhưng cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Dung lượng pin lớn được kỳ vọng bù đắp điều này và đáp ứng nhu cầu giải trí, xem phim hoặc chơi game cường độ cao.

Để so sánh, HONOR 600S 5G đang bán tại Việt Nam có màn hình 6,872 inch và pin 8100 mAh, sạc nhanh 45W. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, dung lượng 13500 mAh sẽ cao hơn khoảng 67% so với mức này. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham chiếu, vì HONOR chưa công bố cấu hình chính thức của mẫu máy mới.

Cuộc đua dung lượng của HONOR: dấu mốc từ 8000 đến 11000 mAh

Theo nguồn tin, viên pin 13500 mAh không phải bước đi đột ngột. Trong những năm gần đây, hãng liên tục nâng dung lượng pin trên nhiều dòng sản phẩm, cho thấy chiến lược tập trung vào thời lượng sử dụng.

Thời điểm Sản phẩm Dung lượng pin Thông tin đi kèm Tháng 4/2025 Honor Power thế hệ đầu 8000 mAh Dòng Honor Power đầu tiên Tháng 1/2026 Honor Power 2 10080 mAh Dày 7.98 mm, sạc nhanh 80W, sạc ngược 27W Không nêu mốc thời gian Dòng Honor WIN (chuyên game) 10000 mAh Sạc nhanh 100W Tháng 6/2026 Honor X80 Pro Max 11000 mAh Dung lượng cao nhất trong các mốc nêu trên

Honor Power 2 tăng thêm 2080 mAh so với thế hệ đầu nhưng vẫn giữ độ mỏng 7.98 mm. Từ dải sản phẩm 8000 mAh, 10000 mAh đến 11000 mAh, mẫu máy 7 inch pin 13500 mAh được xem là bước tiến nối tiếp. Theo nguồn tin, các kỹ sư của hãng đang dần làm chủ công nghệ tối ưu không gian linh kiện.

HONOR sẽ ra mắt các điện thoại pin khủng trong thời gian tới

Những ẩn số kỹ thuật chưa có lời giải

Dù thông số rò rỉ rất ấn tượng, dự án vẫn đối mặt nhiều thách thức. Một viên pin lớn như vậy đòi hỏi tối ưu không gian kỹ lưỡng, để thiết bị vẫn mỏng nhẹ và cầm nắm thoải mái.

Smartphone HONOR còn gây ấn tượng với hệ thống camera chất lượng cao

Bên cạnh đó, tốc độ sạc, trọng lượng thực tế và ngày phát hành chính thức của mẫu máy vẫn là ẩn số. Với dung lượng 13500 mAh, hãng sẽ cần tích hợp chuẩn sạc công suất đủ lớn để rút ngắn thời gian nạp đầy.

Kế hoạch lõi pin lớn hơn vào năm 2027

Digital Chat Station cho biết 13500 mAh chưa phải giới hạn cuối cùng. Theo nguồn tin này, HONOR đang ấp ủ kế hoạch ra mắt lõi pin có dung lượng lớn hơn nữa vào năm 2027, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua năng lượng trên smartphone.

Nhìn chung, các chi tiết về mẫu điện thoại HONOR 7 inch hiện mới chỉ là thông tin rò rỉ. Người dùng nên chờ xác nhận chính thức từ hãng trước khi đánh giá thông số và thời điểm ra mắt.