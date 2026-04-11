HONOR thử nghiệm pin 14.000–15.000mAh: Smartphone hướng tới một tuần dùng cho mỗi lần sạc Theo nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, HONOR đang thử nghiệm pin 14.000–15.000mAh, nhưng trọng lượng, độ dày và tản nhiệt chưa được hãng công bố giải pháp.

HONOR được cho là đang thử nghiệm các mẫu pin điện thoại có dung lượng từ 14.000mAh đến 15.000mAh, với mục tiêu đạt thời lượng sử dụng một tuần cho mỗi lần sạc. Thông tin này đến từ nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station, chưa phải công bố chính thức từ hãng.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến mới về dung lượng năng lượng trên thị trường smartphone. Thời lượng pin luôn là bài toán được các nhà sản xuất quan tâm, nhất là với nhóm người dùng cường độ cao.

Lộ trình nâng dung lượng pin của HONOR: từ 10.000mAh lên hơn 12.000mAh

Theo Digital Chat Station, mục tiêu cốt lõi của dự án là giúp thiết bị hoạt động liên tục trong một tuần chỉ với một lần sạc. Mức 14.000–15.000mAh được đặt ra sau khi hãng đã nâng dần dung lượng pin trên nhiều dòng sản phẩm.

HONOR phát triển điện thoại có pin 15000 mAh

Cụ thể, dòng Win khởi động vào tháng 12 năm 2025 với viên pin 10.000mAh. Tiếp theo là HONOR X80 Pro Max với pin 11.000mAh, ra mắt vào tháng 6. Thiết bị này từng ghi nhận kỷ lục Guinness về bài kiểm tra phát trực tiếp kéo dài hơn 26 giờ.

Gần đây nhất, dòng HONOR Win 2 ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 21 tháng 10, gồm hai phiên bản HONOR Win RT 2 và HONOR Win Turbo 2. Cả hai dùng viên pin 12.070mAh, trong đó HONOR Win RT 2 hỗ trợ sạc có dây công suất 90W.

Thiết bị / dòng sản phẩm Dung lượng pin Thông tin đi kèm Dòng Win (tháng 12 năm 2025) 10.000mAh Mốc khởi đầu của dòng Win HONOR X80 Pro Max (tháng 6) 11.000mAh Kỷ lục Guinness với bài kiểm tra phát trực tiếp hơn 26 giờ HONOR Win RT 2 và Win Turbo 2 (21 tháng 10) 12.070mAh Win RT 2 hỗ trợ sạc có dây 90W Mẫu đang thử nghiệm (theo tin rò rỉ) 14.000–15.000mAh Mục tiêu dùng một tuần cho mỗi lần sạc

Những dữ liệu trên cho thấy HONOR đã nâng dung lượng pin từ 10.000mAh lên hơn 12.000mAh trong chưa đầy một năm. Vì vậy, việc thử nghiệm mức 14.000–15.000mAh được xem là bước đi tiếp nối khá logic.

Một tuần không cần sạc sẽ thay đổi thói quen người dùng ra sao?

Một chiếc điện thoại có thời lượng pin kéo dài cả tuần có thể thay đổi đáng kể thói quen sử dụng hằng ngày. Những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc các tài xế giao hàng hiện phải sạc điện thoại nhiều lần trong ngày.

Điện thoại HONOR cho thời gian sử dụng lên đến cả tuần

Với nhóm này, viên pin dung lượng lớn có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào các bộ sạc dự phòng.

Bài toán trọng lượng, độ dày và tản nhiệt chưa có lời đáp

Tuy nhiên, việc thương mại hóa các mẫu pin 14.000–15.000mAh không đơn giản. Tích hợp dung lượng lớn hơn thường làm tăng trọng lượng và độ dày của thiết bị, đồng thời tạo áp lực lớn cho hệ thống quản lý tản nhiệt.

Hiện HONOR chưa công bố chi tiết phương án giải quyết các vấn đề này, cũng như chưa nêu mốc thời gian thương mại hóa chính thức cho dòng sản phẩm. Do thông tin đến từ nguồn tin rò rỉ, người dùng nên theo dõi thêm các công bố chính thức từ hãng.

Nhìn chung, xu hướng tăng dung lượng pin của HONOR là rõ ràng. Còn việc đạt thời lượng một tuần cho mỗi lần sạc mà vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ sẽ phụ thuộc vào cách hãng giải quyết các thách thức kỹ thuật nêu trên.