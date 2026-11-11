HONOR thử nghiệm smartphone màn hình rộng 6.39 inch với pin từ 8.000 mAh và camera 200MP Theo rò rỉ từ Digital Chat Station, mẫu máy thử nghiệm của HONOR có màn hình 6.39 inch, pin từ 8.000 mAh, ba camera sau và chip Snapdragon. Chưa có xác nhận.

HONOR được cho là đang thử nghiệm một mẫu smartphone màn hình rộng dạng thanh (wide-screen candybar) với màn hình 6.39 inch, pin từ 8.000 mAh và hệ thống camera có cảm biến 200MP. Thông tin này đến từ tài khoản rò rỉ Digital Chat Station và chưa được HONOR xác nhận.

Phân khúc điện thoại màn hình rộng đang được chú ý sau khi Huawei giới thiệu mẫu Pura X View. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, HONOR sẽ là hãng tiếp theo tham gia với một thiết bị có dung lượng pin lớn hơn đối thủ.

Pin từ 8.000 mAh trên màn hình 6.39 inch: con số đáng chú ý

Theo Digital Chat Station, thiết bị màn hình rộng đầu tiên của HONOR có màn hình 6.39 inch. Dung lượng pin định mức từ 8.000 mAh trở lên, được xem là mức cao nhất trong nhóm smartphone màn hình rộng.

Thông tin smartphone màn hình rộng của HONOR được chia sẻ trong rò rỉ mới

Để so sánh, Huawei Pura X View có màn hình OLED 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5 và viên pin 7.000 mAh. Mẫu thử nghiệm của HONOR giữ kích thước màn hình tương đương nhưng có pin lớn hơn ít nhất 1.000 mAh.

Tiêu chí HONOR (mẫu thử nghiệm, theo rò rỉ) Huawei Pura X View Kích thước màn hình 6.39 inch 6.39 inch Dung lượng pin Từ 8.000 mAh 7.000 mAh Tấm nền, tỷ lệ Chưa có thông tin OLED, 16:9.5 Độ mỏng Chưa công bố 6.68 mm

Việc đặt pin dung lượng lớn vào thân máy 6.39 inch có thể ảnh hưởng đến độ dày và trọng lượng của sản phẩm. Hiện các chỉ số kích thước vật lý của máy HONOR chưa được công bố nên chưa thể so sánh trực tiếp với con số 6.68 mm của Pura X View.

Ba camera sau và chip Snapdragon: những gì đã lộ diện

Ngoài pin, nguồn tin cho biết thiết bị có hệ thống ba camera sau gồm cảm biến 200MP, một cảm biến kích thước lớn và ống kính tiềm vọng (periscope). Tuy nhiên, thông tin chưa làm rõ cảm biến 200MP sẽ là camera chính hay camera telephoto.

Về hiệu năng, các bản thử nghiệm kỹ thuật ban đầu của HONOR đang chạy trên vi xử lý Snapdragon của Qualcomm. Tên mã chip cụ thể chưa được xác nhận.

Điện thoại HONOR màn hình rộng sẽ có pin 8000 mAh

Trước đó, Digital Chat Station cũng từng chia sẻ rằng dòng HONOR 700 dự kiến có viên pin 9.000 mAh cùng camera chính 200MP. Điều này cho thấy HONOR đang tiếp tục đẩy mạnh dung lượng pin và độ phân giải camera trong các thiết kế mới.

Còn quá sớm để kết luận về khả năng ra mắt

HONOR chưa có thông báo chính thức về kế hoạch ra mắt dòng smartphone màn hình rộng. Các chi tiết về pin, camera và vi xử lý mới chỉ dừng ở phiên bản thử nghiệm nội bộ.

Vì vậy, cấu hình thực tế có thể thay đổi trước khi sản phẩm thương mại được phát hành. Thông tin trong bài được tổng hợp từ nguồn tin của Gizmochina.