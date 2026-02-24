HONOR trình làng Magic V6 và Robot Phone tích hợp cánh tay cơ học tại MWC 2026 Sự kiện MWC vào ngày 1/3 tới sẽ là nơi HONOR ra mắt mẫu điện thoại gập Magic V6 siêu mỏng cùng Robot Phone đột phá sở hữu cánh tay robot tự động đầu tiên trong ngành.

Sự kiện MWC 2026: HONOR công bố ngày ra mắt thế hệ flagship mới

Hãng công nghệ HONOR vừa chính thức xác nhận sự kiện ra mắt toàn cầu tại Mobile World Congress (MWC) 2026 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 3. Trọng tâm của buổi lễ lần này là sự xuất hiện của hai thiết bị chiến lược: mẫu điện thoại gập cao cấp Magic V6 và chiếc Robot Phone tích hợp cánh tay cơ học độc đáo.

HONOR Magic V6: Cấu hình mạnh mẽ và pin dung lượng lớn

Magic V6 được định vị là mẫu smartphone gập ngang cao cấp tiếp theo của HONOR. Thiết bị dự kiến sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn mang trong mình cấu hình phần cứng hàng đầu với chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đáng chú ý, máy được trang bị viên pin lên tới 7.150mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 120W.

HONOR Magic V6 là mẫu điện thoại gập ngang cao cấp tiếp theo đến từ HONOR

Để tăng cường hiệu quả sử dụng, HONOR tích hợp chip tăng cường tần số vô tuyến C1+ và chip quản lý năng lượng E2 do hãng tự phát triển. Về khả năng nhiếp ảnh, Magic V6 sở hữu cảm biến chính 200 megapixel cùng ống kính tele tiềm vọng. Thiết bị cũng hỗ trợ liên lạc vệ tinh Beidou và đạt tiêu chuẩn chống nước toàn diện.

Robot Phone: Bước tiến mới của smartphone tích hợp trí tuệ nhân tạo

Điểm nhấn đột phá nhất tại sự kiện lần này là Robot Phone, được giới thiệu là mẫu điện thoại robot đầu tiên trên thế giới. Thiết bị sở hữu một cánh tay robot ẩn có thể kích hoạt thông qua một lần chạm. Cơ chế này cho phép điện thoại tự di chuyển vật lý để tự động bố cục khung hình, theo dõi đối tượng và tăng cường khả năng ổn định khi ghi hình.

HONOR Robot Phone sở hữu cánh tay cơ học độc đáo

Robot Phone vận hành dựa trên hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ, có khả năng quan sát và phản hồi thời gian thực. Mô hình AI YOYO tích hợp có thể nhận biết cảm xúc và chủ động đề xuất nội dung. Công nghệ này biến smartphone từ một thiết bị ghi hình thông thường thành một trợ lý quay phim cá nhân chuyên nghiệp, có khả năng tự động ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của người dùng.