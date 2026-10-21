HONOR WIN 2 Series thiết lập chuẩn mực mới với pin 12.070mAh và màn hình 2K tốc độ 185Hz HONOR WIN 2 series dự kiến ra mắt ngày 21/10 với ba phiên bản gồm WIN 2, WIN RT 2 và WIN Turbo 2, sở hữu pin tới 12.070mAh và cấu hình chuyên biệt cho game thủ.

Phân khúc smartphone chuyên chơi game chuẩn bị đón nhận một bước chuyển dịch lớn về năng lượng khi thương hiệu HONOR chính thức xác nhận lịch ra mắt dòng sản phẩm WIN 2 series vào ngày 21 tháng 10 tại Trung Quốc. Dòng máy mới tập trung giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin trên các thiết bị gaming với dung lượng tối đa lên đến 12.070mAh kết hợp cùng nền tảng phần cứng cao cấp.

HONOR WIN 2: Phiên bản đầu bảng sở hữu hiệu năng và tản nhiệt tối đa

Đứng đầu dải sản phẩm là chiếc HONOR WIN 2, mẫu máy quy tụ những linh kiện mạnh mẽ nhất để phục vụ các tác vụ đồ họa nặng. Thiết bị vận hành trên vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết hợp với chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1. Sự kết hợp này mang lại băng thông xử lý cực nhanh, giảm thiểu độ trễ nạp dữ liệu khi chơi các tựa game thế giới mở dung lượng lớn.

Về khả năng hiển thị, HONOR WIN 2 được trang bị màn hình phẳng LTPS OLED kích thước 6,89 inch đạt độ phân giải 2K cùng tần số quét 185Hz. Đáng chú ý, thiết kế viền màn hình đối xứng chỉ mỏng 0,93mm giúp tối ưu hóa không gian hiển thị mặt trước mà không làm ảnh hưởng đến thao tác cầm nắm khi thi đấu game.

HONOR Win 2 Series sẽ có cấu hình khủng

Để duy trì độ ổn định khi chip chạy hết công suất, hãng tích hợp hệ thống làm mát bằng quạt kép chủ động. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 10.100mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc nhanh không dây 50W. Bên cạnh đó, máy còn đi kèm cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, phím cứng chuyên dụng WIN key, chuẩn kháng nước bụi IP68/IP69/IP69K và camera chính 200MP kích thước cảm biến 1/1.4 inch có chống rung quang học OIS.

Phân tầng phần cứng giữa WIN RT 2 và WIN Turbo 2

Bên cạnh phiên bản cao cấp nhất, HONOR cung cấp thêm hai lựa chọn khác là WIN RT 2 và WIN Turbo 2. Cả hai thiết bị này đều gây chú ý khi nâng mức dung lượng pin lên con số kỷ lục 12.070mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 90W qua cổng có dây.

Cụ thể, HONOR WIN RT 2 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng màn hình 6,89 inch 2K tần số quét 185Hz tương tự bản flagship. Tuy nhiên, hệ thống tản nhiệt được tinh gọn lại với một quạt đơn và camera chính 200MP sử dụng cảm biến kích thước 1/1.56 inch. Cấu hình tối đa của model này dừng lại ở 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Trong khi đó, phiên bản HONOR WIN Turbo 2 hướng tới người dùng muốn cân đối chi phí nhưng vẫn cần thời lượng pin dồi dào. Máy sử dụng chip Snapdragon 8s Gen 4, loại bỏ quạt làm mát chủ động để chuyển sang cơ chế tản nhiệt thụ động thông thường. Camera chính của WIN Turbo 2 hạ xuống độ phân giải 50MP có hỗ trợ OIS, với tùy chọn bộ nhớ khởi điểm từ 8GB RAM + 256GB ROM đến tối đa 16GB RAM + 512GB ROM.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật ba model HONOR WIN 2 Series

Thông số kỹ thuật HONOR WIN 2 HONOR WIN RT 2 HONOR WIN Turbo 2 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8s Gen 4 Màn hình 6,89 inch LTPS OLED 2K, 185Hz 6,89 inch 2K, 185Hz 6,89 inch lớn Dung lượng pin 10.100mAh 12.070mAh 12.070mAh Công suất sạc 100W có dây, 50W không dây 90W có dây 90W có dây Hệ thống làm mát Quạt tản nhiệt kép Một quạt tản nhiệt đơn Tản nhiệt thụ động Camera chính 200MP (1/1.4 inch, OIS) 200MP (1/1.56 inch) 50MP (OIS)

Trải nghiệm đa phương tiện và độ bền khung vỏ

Ngoài cấu hình xử lý và pin lớn, cả ba phiên bản trong dòng WIN 2 series đều sở hữu kết cấu khung viền kim loại nhằm gia tăng độ cứng cáp trong quá trình sử dụng thường nhật. Khả năng bảo vệ thiết bị trước môi trường ẩm ướt hoặc bụi bẩn cũng được hoàn thiện qua hệ tiêu chuẩn kháng nước bụi IP68, IP69 và IP69K.

Hơn nữa, trải nghiệm âm thanh và phản hồi xúc giác của người chơi được hỗ trợ bởi hệ thống loa đối xứng kép chuẩn 1216 kết hợp mô-tơ rung tuyến tính trục X. Sự đồng bộ giữa phần cứng hiển thị, thời lượng pin và âm thanh phản ánh rõ chiến lược mở rộng thị phần của HONOR trong thị trường điện thoại chuyên game trước thềm sự kiện ngày 21 tháng 10.