HONOR Win 2: Smartphone chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 đầu tiên sở hữu pin 10,000mAh Mẫu flagship HONOR Win 2 gây chú ý với cấu hình hiếm gặp, kết hợp chip xử lý tiến trình 2nm hiện đại cùng dung lượng pin lớn, tối ưu cho trải nghiệm gaming hiệu năng cao.

Thị trường smartphone cao cấp dự kiến sẽ chứng kiến cuộc đua công nghệ sôi động vào cuối năm nay. Trong khi dòng Magic 9 của HONOR tập trung vào khả năng nhiếp ảnh cao cấp trong tháng 10, mẫu HONOR Win 2 lại được định hướng trở thành thiết bị có hiệu năng tối đa, phục vụ đối tượng game thủ và người dùng yêu cầu cấu hình mạnh mẽ.

Sự kết hợp giữa vi xử lý 2nm và dung lượng pin đột phá

Theo dữ liệu từ hệ thống rò rỉ Digital Chat Station, HONOR Win 2 được trang bị cấu hình phần cứng hiếm thấy trên thị trường hiện nay. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, dòng chip được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ mới. Việc ứng dụng công nghệ chip tiên tiến này giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý trong khi vẫn đảm bảo mức tiêu thụ năng lượng thấp.

Đi kèm với hiệu năng mạnh mẽ là viên pin có dung lượng lên đến 10,000mAh. Đây là bước đi táo bạo của HONOR khi phần lớn các dòng flagship hiện nay thường phải đánh đổi giữa độ mỏng nhẹ và thời lượng pin. Với cấu hình này, HONOR Win 2 được dự báo sẽ duy trì vị thế độc tôn về thông số kỹ thuật trong một thời gian dài.

Thông số cấu hình HONOR Win 2 được tiết lộ

Hệ thống tản nhiệt và khả năng duy trì hiệu suất ổn định

Để tận dụng tối đa sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, HONOR tích hợp hệ thống tản nhiệt tiên tiến cho dòng Win 2. Cải tiến này không chỉ giúp máy đạt điểm số cao trên các bảng xếp hạng lý thuyết mà còn tập trung vào trải nghiệm thực tế, cho phép duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng như chơi game liên tục.

Nếu hãng tối ưu hóa tốt các yếu tố về trọng lượng và nhiệt độ, HONOR Win 2 sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy chuyên game như OnePlus 16, iQOO 16 hay Redmi K100. Sự khác biệt của Win 2 nằm ở nỗ lực cân bằng giữa một thiết bị gaming hiệu năng cao và một chiếc smartphone sử dụng hàng ngày.

Mở rộng phân khúc với biến thể HONOR Win Turbo

Bên cạnh dòng Win 2 chủ lực, HONOR cũng đang chuẩn bị tung ra phiên bản HONOR Win Turbo tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị này được cho là phiên bản tinh chỉnh từ mẫu HONOR Power 2 với các thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc.

Thông số Chi tiết cấu hình HONOR Win Turbo Màn hình AMOLED 6.79 inch, 120Hz Vi xử lý Dimensity 8500 Elite Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 512GB Pin và Sạc 10,080mAh, sạc nhanh 80W Camera chính 50MP (chính), 5MP (siêu rộng)

Với hệ thống camera selfie 16MP và cấu hình phần cứng mạnh mẽ, HONOR Win Turbo hứa hẹn sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người dùng cần một thiết bị pin lớn nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn so với dòng Win 2 cao cấp nhất.