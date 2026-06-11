HONOR Win Pad Mini: Tablet gaming 8 inch OLED dùng chip Snapdragon 8 Elite lộ diện HONOR đang phát triển mẫu tablet Win Pad Mini với màn hình OLED 8 inch, vi xử lý Snapdragon 8 Elite và viên pin lớn nhất phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn.

Sau khi giới thiệu dòng điện thoại và laptop gaming tại thị trường Trung Quốc, HONOR được cho là đang tiến thêm một bước mới trong việc mở rộng hệ sinh thái thiết bị chơi game. Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng đang đánh giá một mẫu máy tính bảng hiệu năng cao với thiết kế nhỏ gọn, sẵn sàng thách thức vị thế của iPad Mini trong phân khúc tablet màn hình nhỏ.

Cấu hình đột phá trong thân xác nhỏ gọn

Theo dữ liệu từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu tablet mới của HONOR sở hữu màn hình OLED kích thước khoảng 8 inch. Điểm nhấn của màn hình này là phần viền siêu mỏng đi kèm tần số quét rất cao, tối ưu cho các tác vụ giải trí và chơi game đòi hỏi sự mượt mà.

HONOR đang phát triển một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn mới

Về sức mạnh xử lý, thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý cao cấp thuộc dòng Snapdragon 8 Elite-series. Việc trang bị chipset đầu bảng cho một mẫu máy tính bảng 8 inch cho thấy tham vọng của HONOR trong việc tạo ra một thiết bị gaming cầm tay thực thụ, thay vì chỉ là một sản phẩm phổ thông phục vụ nhu cầu đọc sách hay xem phim đơn thuần.

Lợi thế về pin và định vị thương hiệu

Một chi tiết đáng chú ý là HONOR Win Pad Mini có thể sở hữu viên pin lớn nhất trong nhóm máy tính bảng nhỏ gọn hiện nay. Đây được xem là lời giải cho bài toán cân bằng giữa hiệu năng cực cao và thời lượng sử dụng – vốn là thách thức lớn nhất đối với các dòng tablet gaming cỡ nhỏ do không gian tản nhiệt và lắp đặt linh kiện hạn chế.

Tablet mới của HONOR có thể đi kèm tên gọi là HONOR WIN Pad Mini

Sản phẩm nhiều khả năng sẽ được ra mắt trong dòng Win – thương hiệu chuyên biệt cho game thủ của HONOR. Việc đặt tên Win Pad Mini giúp hãng định hình rõ phân khúc khách hàng mục tiêu là những người dùng yêu thích sự linh động nhưng vẫn đòi hỏi cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất.

Hệ sinh thái thiết bị gaming thế hệ mới

Các nguồn tin cũng chỉ ra rằng HONOR có thể giới thiệu Win Pad Mini cùng thời điểm với dòng điện thoại chơi game Win 2 và Win RT 2 vào cuối năm nay. Đáng chú ý, một biến thể cao cấp hơn là Win 2 Pro Max cũng đang dần lộ diện với những thông số kỹ thuật ấn tượng.

Thông số Chi tiết rò rỉ (Dự kiến trên Win 2 Pro Max) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (tiến trình 2nm) Màn hình 6.8 inch OLED LTPS 2K+, tần số quét 185Hz Dung lượng pin 10,000mAh Công nghệ khác Vân tay siêu âm 3D, Quạt tản nhiệt siêu nhỏ, Chống nước

HONOR đang phát triển dòng HONOR WIN 2 với cấu hình mạnh mẽ

Sự kết hợp giữa tablet nhỏ gọn và smartphone gaming với pin khủng, màn hình tần số quét lên tới 185Hz cho thấy HONOR đang tập trung tổng lực vào trải nghiệm giải trí di động. Điều này tạo ra một hệ sinh thái thiết bị chơi game hoàn chỉnh, lấp đầy khoảng trống mà nhiều hãng công nghệ khác đang bỏ ngỏ.

HONOR WIN Pad Mini có thể ra mắt cùng dòng HONOR WiN 2

Dù các thông số chi tiết của Win Pad Mini vẫn cần được xác nhận chính thức, nhưng sự xuất hiện của nó hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường máy tính bảng cỡ nhỏ, nơi vốn đang thiếu sự cạnh tranh gay gắt về mặt hiệu năng xử lý đồ họa.