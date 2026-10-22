HONOR WIN Pad ra mắt: Màn hình OLED 240Hz, quạt tản nhiệt 15000 vòng/phút và pin 10000 mAh HONOR WIN Pad trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hỗ trợ sạc nhánh chống chai pin và có giá khởi điểm từ 4,499 nhân dân tệ cho phiên bản bộ nhớ 12GB RAM.

HONOR vừa chính thức bước chân vào phân khúc máy tính bảng chuyên game với việc trình làng thiết bị mang tên HONOR WIN Pad. Sản phẩm được định vị là cỗ máy giải trí cầm tay kích thước nhỏ gọn, tập trung xử lý các tác vụ đồ họa nặng nhờ cấu hình vi xử lý cao cấp cùng cơ chế làm mát cưỡng bức độc đáo.

Không gian hiển thị chuyên biệt với tấm nền OLED 240Hz

HONOR WIN Pad được trang bị màn hình OLED kích thước 8.4 inch, đạt độ phân giải 2304 x 1440 pixels cùng mật độ điểm ảnh 324 PPI. Thiết kế viền mỏng giúp máy tối ưu diện tích hiển thị với tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93 phần trăm. Đáng chú ý, độ sáng tối đa của tấm nền có thể chạm ngưỡng 6,000 nits, cho phép nội dung hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

HONOR Win Pad ra mắt

Về tần số quét, màn hình đạt tốc độ làm tươi tối đa 240Hz và hiện tương thích với hơn 40 tựa game di động. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ các mức tần số quét nguyên bản khác như 185Hz và 165Hz nhằm tối ưu hóa độ mượt và tiêu hao năng lượng tương ứng cho từng ứng dụng cụ thể.

Cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 5 và giải pháp tản nhiệt chủ động

Sức mạnh xử lý của máy tính bảng đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Để duy trì mức xung nhịp cao liên tục khi vận hành các trò chơi đòi hỏi đồ họa nặng, HONOR đã trang bị một quạt tản nhiệt turbo cơ học với tốc độ quay lên đến 15000 vòng/phút. Cụm làm mát tích hợp này có thể giúp giảm nhiệt độ hoạt động của thiết bị tới 8 độ C.

Trải nghiệm điều khiển cũng được nâng cao nhờ hệ thống mô-tơ rung tuyến tính trục X kép, mang lại khả năng phản hồi xúc giác chi tiết trong các thao tác tương tác game.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình HONOR WIN Pad Màn hình 8.4 inch OLED, 2304 x 1440 pixels, 324 PPI, 240Hz, 6,000 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tản nhiệt Quạt turbo chủ động 15000 vòng/phút (giảm tới 8 độ C) Dung lượng pin 10,000mAh, sạc nhanh 66W, sạc ngược 27W Tính năng nguồn Tách biệt sạc - xả (Bypass charging) Phần mềm Geek Center, chế độ Full Throttle

Thời lượng pin lớn và cơ chế cấp nguồn bảo vệ linh kiện

HONOR WIN Pad sở hữu viên pin dung lượng 10,000mAh, tương thích chuẩn sạc nhanh có dây công suất 66W và hỗ trợ sạc ngược cho thiết bị ngoại vi ở mức 27W. Đáng lưu ý, máy tích hợp cơ chế tách biệt chu trình sạc và xả điện (bypass charging). Tính năng này cho phép nguồn điện cấp thẳng vào hệ thống mà không nạp qua pin, giúp game thủ cắm sạc chơi liên tục mà không gây hiện tượng quá nhiệt hay chai pin.

Tablet mới của HONOR có cấu hình mạnh mẽ

Tùy biến phần mềm Geek Center và giá bán niêm yết

Về phần mềm, thiết bị đi kèm bảng điều khiển Geek Center. Giao diện này cung cấp các tùy chọn tinh chỉnh chuyên sâu như điều chỉnh tần số quét, phân vùng quét bộ nhớ và kích hoạt các mức bảo vệ nguồn khi pin yếu để lưu thành hồ sơ cá nhân. Người dùng cũng có thể kích hoạt chế độ Full Throttle để ép xung phần cứng đáp ứng tối đa hiệu suất.

Tại thị trường nội địa, HONOR WIN Pad mở bán với hai phiên bản cấu hình gồm: