HONOR Win Turbo chốt ngày ra mắt 29/5: Vi xử lý mạnh mẽ đi kèm viên pin 10.000 mAh HONOR chính thức xác nhận ra mắt smartphone Win Turbo vào ngày 29/5. Thiết bị gây chú ý với viên pin dung lượng 10.000 mAh, sạc nhanh 80W và chip Dimensity 8500 Elite.

Thương hiệu HONOR vừa xác nhận mẫu điện thoại thông minh Win Turbo sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào ngày 29/5 tới. Đây là phiên bản mở rộng của dòng Win, hướng đến phân khúc dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn duy trì đặc tính kỹ thuật ấn tượng về thời lượng pin.

Cấu hình cân bằng giữa hiệu năng và giá thành

Khác với bộ đôi HONOR Win và Win RT cao cấp sử dụng chip Snapdragon 8 Elite, phiên bản Win Turbo sẽ chuyển sang sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Elite. Việc thay đổi SoC được xem là bước đi chiến lược nhằm tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo hiệu suất xử lý tốt cho các tác vụ chơi game và sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến sở hữu dung lượng RAM tối đa lên tới 16GB và bộ nhớ trong 512GB. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là model này có thể sẽ lược bỏ quạt tản nhiệt tích hợp vốn xuất hiện trên các phiên bản cao cấp hơn, điều này đòi hỏi hệ thống tản nhiệt thụ động phải hoạt động thực sự hiệu quả.

Màn hình 1.5K và hệ thống camera chống rung OIS

Về khả năng hiển thị, HONOR Win Turbo được cho là trang bị màn hình phẳng LTPS với độ phân giải 1.5K. Thiết kế khung kim loại chắc chắn giúp tăng cường độ bền và mang lại cảm giác cao cấp khi cầm nắm. Ở mặt sau, máy sử dụng thiết kế cụm camera ma trận ngang với cảm biến chính độ phân giải 50MP tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS).

HONOR Win Turbo có thiết kế khá hấp dẫn

Ngoài ra, hệ thống nhiếp ảnh còn bao gồm một camera góc siêu rộng 5MP và camera selfie 16MP ở mặt trước. Dù thông số camera không quá nổi bật do tập trung vào định hướng gaming phone, nhưng sự hỗ trợ của OIS vẫn là điểm cộng lớn cho khả năng quay phim và chụp ảnh thiếu sáng.

Viên pin 10.000 mAh dẫn đầu phân khúc

Đặc điểm nổi bật nhất giúp HONOR Win Turbo cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chính là viên pin dung lượng cực khủng lên đến 10.000 mAh. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này.

Với cấu hình này, HONOR Win Turbo hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu smartphone có thời lượng sử dụng thực tế ấn tượng nhất trên thị trường khi ra mắt. Đối với người dùng ưu tiên tính di động nhưng không muốn mang theo sạc dự phòng, đây sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Thông số kỹ thuật dự kiến của HONOR Win Turbo