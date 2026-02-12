HONOR X6d ra mắt: Chip Dimensity 6300, camera 50MP và pin 5260 mAh giá 3.6 triệu đồng Mẫu smartphone giá rẻ HONOR X6d vừa âm thầm ra mắt với kết nối 5G hiện đại, camera chính 50MP sắc nét và viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc phổ thông.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên HONOR X6d tại thị trường quốc tế. Đây được xem là phiên bản nâng cấp nhẹ từ chiếc Play 60A đã ra mắt trước đó, tập trung vào cải thiện khả năng nhiếp ảnh và duy trì kết nối 5G tốc độ cao trong tầm giá phổ thông.

Nâng cấp vượt trội về camera và khả năng quay chụp

Điểm khác biệt quan trọng nhất trên HONOR X6d chính là hệ thống camera sau. Máy được trang bị cảm biến chính có độ phân giải 50MP với khẩu độ f/2.0, mang lại chất lượng hình ảnh chi tiết và khả năng thu sáng tốt hơn hẳn so với camera 13MP trên phiên bản Play 60A. Hệ thống này hỗ trợ quay video độ phân giải 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây.

HONOR X6d ra mắt với hệ thống camera 50MP ấn tượng trong phân khúc giá rẻ

Ở mặt trước, thiết kế notch chứa camera selfie 5MP, khẩu độ f/2.2, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như gọi video và chụp ảnh tự sướng hàng ngày.

Hiệu năng ổn định với chip Dimensity 6300 hỗ trợ 5G

Cung cấp sức mạnh cho HONOR X6d là vi xử lý Dimensity 6300 sản xuất trên tiến trình 6nm. Đây là dòng chip chuyên dụng cho các thiết bị 5G giá rẻ, giúp người dùng tiếp cận công nghệ mạng tốc độ cao một cách dễ dàng. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong lên tới 256GB, một không gian lưu trữ khá rộng rãi so với các đối thủ cùng tầm giá.

Mẫu điện thoại mới của HONOR sở hữu cấu hình tốt trong tầm giá với chip Dimensity 6300

Về khả năng hiển thị, máy sử dụng màn hình LCD kích thước lớn 6.75 inch, độ phân giải HD+. Dù thông số không quá cao, nhưng màn hình này vẫn đảm bảo không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ giải trí như xem phim, lướt web và chơi game nhẹ.

Thời lượng pin và phần mềm

HONOR X6d sở hữu viên pin dung lượng 5,260mAh, con số này thấp hơn một chút so với mức 5,300mAh trên Play 60A nhưng vẫn đảm bảo thời gian sử dụng dài lên đến hai ngày với các tác vụ cơ bản. Về phần mềm, thiết bị được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 mới nhất ngay khi xuất xưởng trên giao diện tùy biến MagicOS.

Thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR X6d

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 (6nm) Màn hình 6.75 inch LCD, HD+ Bộ nhớ RAM 4GB, ROM 256GB Camera sau 50MP (f/2.0) Camera trước 5MP (f/2.2) Pin 5,260mAh Hệ điều hành Android 15 (MagicOS)

Hiện tại, HONOR X6d được niêm yết với mức giá 509 AED (tương đương khoảng 3.6 triệu đồng). Sản phẩm mang đến hai lựa chọn màu sắc thời trang là Đen Midnight và Xanh Ocean Cyan, hướng tới đối tượng người dùng trẻ và những khách hàng cần một thiết bị 5G có giá thành hợp lý.