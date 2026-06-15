Honor X70 Pro Max ra mắt: Pin 8,560 mAh, màn hình 6,000 nits và chuẩn siêu bền IP69K Honor vừa bất ngờ trình làng Honor X70 Pro Max với viên pin dung lượng lớn 8,560 mAh, chip Snapdragon 6 Gen 4 EE và màn hình AMOLED có độ sáng kỷ lục 6,000 nits.

Trong khi thị trường đang chờ đợi dòng Honor X80, Honor đã âm thầm ra mắt Honor X70 Pro Max tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu smartphone tập trung tối đa vào độ bền và thời lượng pin, hướng tới người dùng cần một thiết bị hoạt động cường độ cao trong môi trường khắc nghiệt.

Màn hình AMOLED siêu sáng và tiêu chuẩn độ bền IP69K

Honor X70 Pro Max sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.79 inch với độ phân giải 2640 x 1200 pixel. Điểm ấn tượng nhất của tấm nền này là độ sáng tối đa lên tới 6,000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Để bảo vệ thị giác, máy tích hợp công nghệ làm mờ PWM 3840Hz và dải màu DCI-P3.

Honor X70 Pro Max được trang bị màn hình AMOLED 6.79 inch sắc nét với độ phân giải 2640 x 1200 pixel

Về độ bền, thiết bị đạt hàng loạt chứng nhận kháng nước và bụi bẩn bao gồm IP66, IP68, IP69 và đặc biệt là chuẩn IP69K – mức bảo vệ cao nhất giúp máy chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn.

Cấu hình với chip Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition

Về mặt hiệu năng, Honor X70 Pro Max sử dụng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 phiên bản Enhanced Edition (EE). Máy đi kèm dung lượng RAM 8GB và các tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 512GB. Đáng chú ý, sản phẩm được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10.0 trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất.

X70 Pro Max mang đến con chip Snapdragon 6 Gen 4 EE đời mới hơn so với X70 tiêu chuẩn

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP (f/1.8) hỗ trợ chống rung điện tử (EIS) và camera selfie 8MP ở mặt trước. Dù không có chống rung quang học (OIS) như một số biến thể trước đó, nhưng bù lại máy tập trung vào khả năng kết nối với 5G, Wi-Fi 6, NFC và cổng hồng ngoại.

Pin dung lượng khổng lồ 8,560 mAh và công nghệ sạc nhanh

Điểm nhấn quan trọng nhất của Honor X70 Pro Max là viên pin 8,560 mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với hầu hết smartphone phổ thông hiện nay. Để nạp đầy viên pin này, Honor trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W và hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây cho các thiết bị khác.

HONOR mang đến 4 tùy chọn màu sắc cực kỳ bắt mắt: Tím, Vàng, Xanh và Đen

Thông số kỹ thuật và giá bán

So với thế hệ tiền nhiệm, Honor X70 Pro Max đã lược bỏ tính năng sạc không dây và thay thế OIS bằng EIS để ưu tiên cho thời lượng pin và độ bền IP69K.

Phiên bản Giá bán (Yuan) Giá quy đổi (Khoảng) 8GB RAM + 256GB ROM 1,999 Yuan 7.7 triệu đồng 8GB RAM + 512GB ROM 2,399 Yuan 9.3 triệu đồng

Thiết bị hiện có 4 tùy chọn màu sắc: Tím (Phantom Purple), Vàng (Sunburst Gold), Xanh (Bamboo Green) và Đen (Phantom Night Black). Hiện tại, Honor X70 Pro Max mới chỉ được phân phối tại thị trường nội địa Trung Quốc.